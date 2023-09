A Londra tonfo di Entain, scommesse sportive online sotto le attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pioggia di vendite su Entain all’avvio della settimana alla Borsa di Londra. Il titolo del gruppo di scommesse sportive e giochi d’azzardo, a cui fanno capo tra gli altri i marchi Ladbrokes, Coral e Party Poker, è arrivato a perdere oltre l’11% ed è il peggiore dell’indice Ftse 100. In un aggiornamento sull’evoluzione dell’attività, Entain ha avvertito che i ricavi netti dai giochi online nel terzo trimestre sono stati “più deboli delle attese” e la crescita per il trimestre è al momento stimata nella parte alta di una cifra a livello storico e in calo, sempre nella parte alta di una cifra, su base rettificata.

Alla base dell’andamento, spiega Entain, vi sono «gli sfavorevoli risultati sportivi» che a settembre hanno ridotto i margini, i venti avversi a livello regolamentare e la crescita inferiore alle attese in Australia e in Italia. In un comunicato Entain evidenzia anche «la forte crescita” registrata dalle acquisizioni recenti, in particolare da Super Sport in Croazia e la positiva performance di BetMgm negli Usa, che dovrebbe realizzare un Ebitda positivo nella seconda metà dell’esercizio».

Il gruppo prevede che per l’esercizio 2023 i ricavi netti dal settore online siano in crescita nella parte bassa di due cifre a livello storico e in calo nella parte alta di una cifra su basi pro-forma. Entain ribadisce per altro la previsione di un Ebitda nel 2023 nella gamma di 1-1,05 miliardi di sterline. «Continuiamo a vedere una buona crescita di base del nostro business online e abbiamo confermato la guidance di Ebitda per il 2023 nonostante un aumento dei ricavi più debole del previsto nel terzo trimestre e il persistente impatto sul settore delle misure normative. Continuiamo ad attirare nuovi clienti come mai in passato», ha commentato la ceo Jetty Nygaard-Andersen, citata nel comunicato, in cui si dice “fiduciosa sulla capacità” del gruppo di conseguire buoni risultati.

L'aggiornamento di Entain penalizza le azioni che calano ai minimi da oltre un anno, affermano in una nota gli analisti di Interactive Investor, facendo riferimento all'incidenza sui ricavi dei maggiori ostacoli normativi nel Regno Unito, oltre alla debolezza in Italia e Australia e al calo dei dei margini sportivi. «Le azioni di Entain hanno nettamente sottoperformato i mercati del Regno Unito nel 2023, perdendo oltre un quarto del loro valore da inizio anno», rilevano gli esperti di Interactive Investor.