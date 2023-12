A Londra tonfo di Hargreaves e Aj Bell, "bacchettate" da Fca per le commissioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Hargreaves Lansdown e Aj Bell bersagliati dalle vendite alla Borsa di Londra, dopo che la Financial Conduct Authority ha ‘bacchettato’ alcune società di investimento per gli interessi e le commissioni addebitati ai clienti. Ritenute dal mercato tra le principali destinatarie della reprimenda della Fca, nella mattinata Hargreaves cede oltre il sei per cento, finendo in fondo all’indice Stoxx Europe 600 e Aj Bell, in ribasso di circa nove punti, mentre l’indice FT-SE 100 è in rialzo.

L'organo di sorveglianza e regolamentazione dei mercati finanziari britannici «ha scritto oggi» a 42 aziende, tra piattaforme di investimento e operatori Sipp (self-invested personal pensions) per esprimere «la sua preoccupazione per il modo in cui gestiscono gli interessi» sulla liquidità dei conti dei clienti. Come indica un comunicato «l’importo degli interessi guadagnati da alcune aziende di investimento è aumentato in quanto sono saliti i tassi d’interesse. La Fca recentemente ha esaminato 42 aziende e ha trovato che la maggior parte trattiene una parte degli interessi guadagnati sul saldo di liquidità che sembra non riflettere in modo ragionevole il costo per le aziende derivante dalla gestione della liquidità. Molte aziende inoltre addebitano una commissione ai clienti sulla liquidità che detengono, una pratica conosciuta come ‘double dipping’».

La Fca è «preoccupata», in quanto queste pratiche «non sembrano fornire un equo valore ai clienti e potrebbero non essere capite dai clienti o non comunicate adeguatamente». In particolare alle aziende è stato detto di «cessare la pratica del double dipping» e di «controllare l’entità degli interessi che trattengono». Il termine per apportare i cambiamenti richiesti è stato fissato al 29 febbraio 2024. «Se non lo faranno, interverremo noi», ha sottolineato Sheldon Mills, il direttore esecutivo del settore Consumers and Competition della Fca, citato nel comunicato.