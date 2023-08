A Londra va giù Bae Systems, per gli analisti costosa l’acquisizione di Ball Aerospace

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lo shopping negli Usa di Bae Systems non piace alla Borsa di Londra, che lo ritiene troppo costoso. Il titolo del gruppo aerospaziale e della difesa britannico è la maglia nera dell'indice FT-SE 100 dopo l’acquisizione di Ball Aerospace per 5,55 miliardi di dollari (5,1 miliardi di euro). Secondo gli analisti pesa anche l’aumento del debito causato dall’operazione. In un comunicato Bae Systems ha annunciato di avere siglato «un accordo definitivo di acquisto» delle attività di Ball Aerospace dall’americana Ball Corporation. Il gruppo britannico spera di finalizzare l'acquisizione nella prima metà del 2024. Includendo un credito d'imposta stimato in circa 750 milioni di dollari, l'operazione avrà un costo finale di circa 4,8 miliardi di dollari, ha precisato Bae Systems.

Ball Aerospace, con sede in Colorado e oltre 5.200 dipendenti, è un fornitore di veicoli spaziali, sistemi di antenne e ottiche e annovera tra i suoi clienti il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e le agenzie spaziali civili. Bae sottolinea «l’attraente posizionamento e le prospettive» di Ball sia nel settore militare sia in quello civile. In particolare, la divisione dei «sistemi tattici» è ben posizionata per «beneficiare dell'aumento della domanda di missili e munizioni». L’acquisizione porterà un aumento medio annuo dei ricavi di circa il 10% nei prossimi cinque anni e avrà un effetto positivo sui margini e sugli utili per azione fin dal primo anno dopo la finalizzazione, evidenzia anche il gruppo britannico.

«È raro che un'attività di questa qualità, di questa portata e che offra questa complementarità, con prospettive di crescita significative, diventi disponibile», ha commentato il ceo di Bae Systems, Charles Woodburn. La transazione – precisa infine Bae – sarà finanziata «con una combinazione di nuovo debito e delle esistenti risorse di liquidità». Bae Systems ha annunciato all'inizio di agosto un portafoglio ordini record e profitti semestrali in crescita del 57%, «in un contesto di elevata minaccia globale» che si traduce in un aumento della spesa militare da parte degli Stati. Gli analisti di Alpha Value rilevano che la transazione è valutata a circa 13 volte l'Ebitda del 2024, al netto dello sconto fiscale e delle sinergie, ma a circa 19 volte l'Ebitda a lungo termine, «che è piuttosto costoso rispetto ai player statunitensi del settore Aeronautica & Difesa che sono scambiati a 13 volte». Nell'insieme l’operazione è ritenuta positiva dal punto di vista strategico, ma piuttosto onerosa e fonte di aumento del debito, in un momento in cui il mercato era piuttosto concentrato sul miglioramento della generazione di cassa, annunciato dal gruppo di recente. Gli esperti di Jefferies accolgono con favore il rafforzamento del gruppo nei settori dello spazio e dell'elettronica, ma a loro volta si soffermano sui suoi costi. «Riteniamo che questa operazione sia appropriata, anche se un po’ costosa», concludono infatti.