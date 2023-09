A Londra vola Atlantic Lithium dopo investimento fondo sovrano del Ghana

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Atlantic Lithium vola alla Borsa di Londra, dopo avere annunciato che il Minerals Income Investment Fund of Ghana, il fondo sovrano del Ghana, farà un consistente investimento a sostegno delle sue attività. Il titolo della società di esplorazione e sviluppo del litio focalizzata sull'Africa registra un guadagno che tocca il 28% a 26,63 pence. Atlantic Lithium, che mira a realizzare la prima miniera di litio del Ghana, ha annunciato di avere concordato i termini non vincolanti con il Minerals Income Investment Fund of Ghana ("Miif") di un investimento totale di 32,9 milioni di dollari Usa nella società e nelle sue controllate ghanesi. L'investimento sosterrà lo sviluppo dello Ewoyaa Lithium Project e del portafoglio di litio di Cape Coast in Ghana. Il Miif investirà 27,9 milioni di dollari nelle filiali ghanesi di Atlantic per acquisire una quota di partecipazione del 6% nel portafoglio ghanese della società, compreso il progetto Ewoyaa Lithium e poi sottoscriverà azioni di Atlantic Lithium pari al 3% del capitale.

«Un investimento dal fondo sovrano del Ghana dimostra il convincimento del Governo del Ghana nei confronti del (nostro) Progetto, illustrando la sua intenzione di dare sostegno al posizionamento del Paese quale una delle principali area di investimento minerario dell’Africa» ha sottolineato il Ceo di Atlantic Lithium, Neil Herbert. «Il nostro investimento evidenzia il Ghana è la migliore destinazione per gli investimenti minerari in Africa, considerando le opzioni offerte dal Miif», ha dichiarato il ceo del Miif Edward Nana Yaw Koranteng, aggiungendo di essere fiducioso che «l'investimento iniziale in Atlantic Lithium e nelle sue controllate rafforzerà e renderà più rapidi gli sforzi del Ghana come un hub minerario di importanza critica in Africa a sostegno della posizione del Paese nella catena di approvvigionamento globale per i veicoli elettrici».