A Londra vola Deliveroo, riacquista azioni per 250 milioni di sterline

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Deliveroo vola alla Borsa di Londra guadagnando fino al 9% (a 120,2 pence) dopo che la società di consegna di pasti a domicilio ha annunciato la sua intenzione di restituire fino a 250 milioni di sterline agli azionisti tramite un'offerta pubblica. «Il Consiglio di amministrazione ha deciso di restituire fino a 250 milioni di sterline tramite un'offerta pubblica di acquisto, dopo essersi consultato con gli azionisti e aver adeguatamente considerato le preferenze espresse rispetto ai potenziali meccanismi di distribuzione»,spiega il gruppo in un comunicato.

L'operazione prevede un prezzo compreso tra 115 e 135 pence per azione per l’acquisizione di un massimo di 217.391.304 azioni ordinarie A, pari al 12% circa del capitale e al 6% dei diritti di voto. Il premio è compreso tra il 6% e il 24% rispetto al prezzo di chiusura del 26 settembre, mentre rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni negli ultimi 90 giorni fino al 26 settembre, la gamma del prezzo va da uno sconto del 3% a un premio del 14%.L’offerta, che sarà sottoposta al voto degli azionisti il 16 ottobre, si aprirà il 29 settembre e si chiuderà alle ore 13 del 27 ottobre, avverrà con la procedura di ‘Dutch Auction’, cioè un'asta che parte da un prezzo elevato e poi va a scendere. I proventi saranno versati ai soci all'inizio di novembre.

Deliveroo sottolinea che, in aggiunta al programma di riacquisto di 50 milioni di sterline annunciato a marzo (e chiuso a quota 44 milioni, ndr), «la restituzione totale del capitale per gli azionisti nel 2023 ammonta a 300 milioni di sterline, equivalenti a circa il 30% della liquidità netta» all'inizio dell'anno. La società precisa di avere avuto la conferma da Will Shu, il fondatore e Ceo, nonché titolare di tutte le Azioni Ordinarie B emesse, che non parteciperà all'offerta pubblica e per questo il Cda ha stabilito che solo le azioni ordinarie A saranno idonee all'adesione all'offerta. A loro volta gli amministratori hanno comunicato che non intendono aderire tramite le loro partecipazioni individuali.