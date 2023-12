A Londra vola Harland & Wolff dopo ok al prestito da 200 milioni di sterline

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Corre a Londra il titolo di Harland & Wolff Group Holdings dopo l’annuncio di aver ottenuto il via libera dal governo britannico per mandare avanti le trattative con l'agenzia di credito all'esportazione del paese per un prestito di 200 milioni di sterline (254,7 milioni di dollari). La quotazione è arrivata a mettere a segno un progresso di quasi il 20%. A mettere il turbo agli acquisti sulla società di progetti strategici infrastrutturali, specializzata nella cantieristica navale, è stata in particolare l’intenzione manifestata dal gruppo di costituire un sindacato di banche, nominare un lead arranger e contestualmente iniziare a raccogliere la documentazione necessaria.

Il finanziamento richiesto dalla società rientra nel programma di garanzia per lo sviluppo delle esportazioni di U.K. Export Finance. «È probabile – avverte il gruppo in una nota - che il pacchetto di garanzie comporti la concessione alle banche di una prima ipoteca su quasi tutte le attività della società, analogamente a quanto è stato concesso a Riverstone Credit Partners nel marzo 2022». Sempre secondo quanto comunicato, la società disporrebbe di fondi sufficienti per soddisfare i propri requisiti di capitale circolante «fino al completamento della nuova linea di credito».