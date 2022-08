A Londra vola Micro Focus, Opa amichevole da 6 mld $ da Open Text

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Micro Focus vola alla Borsa di Londra, sulle ali dell’offerta da 6 miliardi di dollari concordata con la canadese Open Text. Il titolo della società britannica di software e consulenza informatica è arrivato a guadagnare il 92%. Open Text, gruppo informatico specializzato nel cloud, ha annunciato di avere raggiunto un’intesa per un’offerta amichevole in contanti per l’acquisizione di Micro Focus, con il pagamento di 532 pence per azione (il doppio quindi rispetto alla chiusura di Borsa della società britannica di ieri), incluso il debito, per una valore d'impresa di 6 miliardi di dollari. La società canadese prevede di finanziare la transazione con liquidità disponibili per 1,3 miliardi di dollari e con un prestito obbligazionario di 4,6 miliardi.

Le sinergie previste sui conti sono pari a 400 milioni, inclusi 300 milioni di risparmi già annunciati da Micro Focus. E' prevista «una rilevante crescita dei ricavi dal cloud, dell'Ebitd rettificato e dei flussi di cassa nel 2024». L'acquisizione dovrebbe essere finalizzata nel primo trimestre del 2023. Micro Focus «è uno dei maggiori fornitori di software aziendale del mondo e serve migliaia di istituzioni a livello globale, incluse le principali società del Fortune Global 500». Con la finalizzazione dell’acquisizione, quindi – ha dichiarato il ceo di Open Text, Mark J Barrenechea - «Open Text diventerà una delle maggiori aziende di software e del cloud del mondo».

Assieme le due società si rivolgono a un mercato da 170 miliardi di dollari, ha precisato il ceo. Open Text si è sviluppata negli ultimi anni con una serie di acquisizioni, tra cui la società di cybersicurezza Carbonite, la società di crittografia Zix e una ex-filiale di Dell Technologies. Micro Focus, fondata nel 1976 a Newbury, ha un fatturato annuale di 2,9 miliardi di dollari, con un Ebitda rettificato di 1 miliardo. Ha 11mila dipendenti in 48 paesi e per il 40% si dedicano alla ricerca.