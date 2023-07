A Londra vola Ocado, incasserà 200 mln di sterline da vertenza con AutoStore

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Ocado inizia di slancio la settimana alla Borsa di Londra dopo l’accordo con la norvegese AutoStore in un contenzioso su brevetti nella robotica che frutterà alla società britannica 200 milioni di sterline. Il titolo del supermercato online e fornitore di tecnologia per le vendite al dettaglio mette a segno introno alle 10 un progresso oltre gli otto punti percentuali a 747 pence, che lo premia quale miglior titolo dell’indice Stoxx Europe 600, mentre è in calo l'indice FT-SE 100. In cinque giorni, grazie anche ai conti trimestrali, la quotazione di Ocado è salita del 30%. Direzione opposta per AutoStore, società specializzata nei sistemi di stoccaggio e prelievo automatizzati, che alla Borsa di Oslo cede il 6%. Il 22 luglio Ocado e AutoStore hanno annunciato «un completo accordo su tutte le richieste risarcitorie nel loro contenzioso globale sui brevetti, evitando ulteriori vertenze e i relativi costi». I principali termini dell’intesa prevedono il pagamento da parte di AutoStore di 200 milioni di sterline a Ocado a rate in due anni, la rinuncia ad ogni contenzioso, l’utilizzo esclusivo di Single Space Robot per Ocado, l’utilizzo incrociato di brevetti pre-2020 da parte di entrambi i gruppi, che possono «continuare ad utilizzare e commercializzare i loro prodotti esistenti» senza il rischio di vertenze. «Sono soddisfatto del fatto che siamo usciti a trovare una soluzione alla controversia in maniera costruttiva e collaborativa», ha commentato il ceo di Ocado Tim Steiner, citato in una nota. Nel 2020 AutoStore ha avviato il contenzioso legale su sei brevetti, accusando Ocado di averli violati. Nello scorso marzo i giudici dell’Altra Corte britannica hanno deciso che «i brevetti di AutoStore non erano validi» e che in ogni caso Ocado non li aveva violati.