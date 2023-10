A Londra vola The Restaurant Group, accetta Opa lanciata da Apollo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - The Restaurant Group (Trg) vola alla Borsa di Londra dopo avere accettato l’offerta da 506 milioni di sterline lanciata da Apollo Global Management. Il titolo della catena di ristoranti segna un rialzo del 37,2% a 66,35 pence, nel corso della mattina di giovedi 12 ottobre, superando leggermente il prezzo dell'Opa, mentre l'indice Ftse 100 sale dello 0,8%.

Come indica un comunicato, i cda di Trg e Rock BidCo, società detenuta indirettamente da fondi gestiti di Apollo, hanno raggiunto un accordo sui termini e le condizioni di un’offerta di acquisizione su tutto il capitale di Trg che prevede il pagamento di 65 pence in contanti per ogni azione. L'offerta rappresenta un premio del 67% rispetto al prezzo medio ponderato di Trg nei 12 mesi all’11 ottobre, del 49% rispetto al prezzo dei sei mesi e del 34% rispetto alla chiusura dell’11 ottobre. L’acquisizione implica un valore d’impresa di 701 milioni di sterline e un multiplo di circa 9 volte rispetto all’Ebitda rettificato di Trg nei 12 mesi al 2 luglio 2023. Il cda di Trg raccomanda all’unanimità l’accettazione dell’offerta ritenendo che i suoi termini sono “equi e ragionevoli”. Si prevede che l’operazione sarà finalizzata all’inizio del 2024, dopo il voto da parte degli azionisti di Trg.

The Restaurant Group si presenta come «uno dei maggiori gruppi dell’hospitality nel Regno Unito», con la gestione di circa 400 tra ristoranti e pub. Il suo principale marchio è la catena di cucina giapponese Wagamama. I ristoranti Frankie & Benny e Chiquito, pesantemente in rosso, sono stati venduti a Big Table Group, in base all’accordo annunciato a settembre. Il gruppo ha registrato nel 2022 una perdita di 86,8 milioni di sterline in aumento dal rosso di 35,2 milioni del 2021, con un fatturato di 883 milioni da 636 milioni. Dopo mesi di pressione da parte di investitori attivisti, il presidente Ken Hanna si è dimesso lo scorso 8 settembre, sulla scia dei conti semestrali.