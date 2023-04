A Londra vola Thg, accordo per 10 anni con società di profumi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Thg corre alla Borsa di Londra, dopo avere siglato una partnership per 10 anni con la società di profumi e prodotti di bellezza Maximo Group, che gestisce alcuni siti internet come Allbeauty.com e Fragrancedirect.co.uk. Il titolo della società di e-commerce è arrivata a guadagnare oltre sei punti, facendo nettamente meglio del FT-SE 100.

Thg, che ha sede all’aeroporto di Manchester e si occupa principalmente della vendita online di cosmetici con un proprio marchio, di integratori alimentari e nutrizione, ha precisato che l’accordo in un primo tempo riguarderà lo spostamento su Ingenuity, la piattaforma tecnologica del gruppo, di All Beauty e Fragrance Direct, «nell’ambito dei piani strategici di crescita di Maximo,Thg Ingenuity diventerà anche un partner operativo-chiave per Maximo, fornendo servizio di magazzino e di adempimento fino alla consegna dal secondo trimestre 2023». La partnership tra Thg Ingenuity e Maximo Group dovrebbe aggiungere un valore lordo delle merci di oltre 150 milioni di sterline l’anno alla piattaforma Ingenuity, precisa Thg.