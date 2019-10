A Lucca il calo record: flessione del 14% degli illeciti su base annua L’indice della criminalità 2019 premia Lucca. Ordinando le 106 province in base alla variazione rispetto all’anno precedente, è nella provincia toscana che la lotta al crimine ottiene il risultato più efficace. Qui le denunce sono in calo del 14 per cento rispetto all’anno precedente. di Marta Casadei e Michela Finizio

I record evidenziati dall’indice della criminalità non sono solo negativi. Anno dopo anno, infatti, sebbene in fondo alla classifica, fanno capolino le performance positive dei territori che, complici politiche ad hoc, si rivelano sempre più sicuri.

È il caso di Lucca: ordinando le 106 province in base alla variazione rispetto all’anno precedente,infatti, è nella provincia toscana che la lotta al crimine ottiene il risultato più efficace. Qui le denunce sono in calo del 14 per cento. «L’allarme sociale sul territorio è principalmente legato ai furti - afferma Francesco Raspini assessore alla Sicurezza del Comune di Lucca - e l’anno scorso grazie all’azione delle forze dell’ordine ci sono state diverse operazioni che hanno portato all’arresto di bande di delinquenti che agivano soprattutto nelle abitazioni».

A questi fatti di cronaca, la provincia toscana aggiunge una serie di misure messe a punto per combattere i dati negativi: «Abbiamo esteso la rete di videosorveglianza cittadina - aggiunge l’assessore - da 40 a 130 telecamere e, nei prossimi mesi, arriveremo a 170. In alcuni quartieri, poi, abbiamo favorito la nascita di gruppi di controllo di vicinato, essenziali per affiancare il lavoro degli agenti».