A Lucca è l’ora del Music Summer Festival

Lucca è una città che racconta, per dimensione e storia, molte virtù d'Italia, con una rarità, alle nostre latitudini: la gioventù, che la attraversa in occasione di grandi eventi culturali, in primis Lucca Comics e Lucca Summer Festival, dal 1998 la rassegna più internazionale d'Italia. Grandi nomi e buona (a volte eccellente) qualità, come succedeva una volta, prima della sbornia digitale.

Quest'estate arrivano nella città ridisegnata da Napoleone e che doveva diventare una Capitale europea venti grandi nomi della musica contemporanea. In primis tre grandi testimoni dell'età dell'oro - ora Jurassic Park - della nostra canzone: Venditti con De Gregori e Paolo Conte (ultima data) con 50 years of Azzurro, per un concerto prezioso quanto raro. L'astigiano, come in parte la coppia romana, è un Maestro senza bottega ed è un peccato sapere che tutto finirà.

Alison Krauss e Robert Plant

In pasto al pop, alla trap e a chissà cos'altro, negli anni a venire. Poi, tornano la cantante e violinista bluegrass Alison Krauss e Robert Plant, coppia d'arte e di vita con una responsabilità: mostrare come la musica di tradizione e quella di innovazione possano e debbano convivere, senza scivolare nel mainstream, creando nuove sintesi.

Justin Bieber

Infine (la data italiana è stata confermata) ci sarà a chiusura del Festival (31 luglio) Justin Bieber, giovane specchio dei tempi, e però specchio di pregiata fattura e dagli usi molteplici. Miglior esordiente di sempre (Billboard, Grammy, American Music Award) e artista da record (cantante con più visualizzazioni e iscritti al mondo), porta nel mondo il pop, la dance e perfino il country.