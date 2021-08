Vaccini, a luglio 6 milioni di prime dosi in meno: se non ripartono immunità difficile a settembre

Numeri, questi, che insieme a quelli delle prime dosi portano il totale delle iniezioni nei due mesi allo stesso livello: 15 milioni ciascuno, a cui si aggiungono le vaccinazioni con il siero monodose Johnson & Johnson, crollate queste per effetto delle restrizioni (sì all’uso del siero a vettore virale solo per gli over 60) dalle 579mila di giugno alle 107mila di luglio.

Insomma a luglio la campagna vaccinale si è concentrata soprattutto sulle seconde dosi che hanno rappresentato quasi l’80% delle iniezioni effettuate, mentre il mese prima erano state la metà.

Una virata verso il completamento delle immunizzazioni, questa, dovuta anche al fatto che la disponibilità di vaccini il mese scorso si è ridotta rispetto a quanto previsto all’inizio per due motivi: il mancato arrivo del nuovo vaccino di Curevac e il difficile impiego dei sieri AstraZeneca e Johnson & Johnson riservati solo alla platea degli over 60 dove ci sono ancora 2,2 milioni di italiani che non hanno fatto ancora la prima dose. E che sembrano difficili da convincere.

I numeri di questo bilancio di metà estate arrivano dalle elaborazioni effettuate da Lab24-Il Sole 24 ore che mettono in fila tutte le vaccinazioni effettuate tra giugno e luglio (con i dati stabilizzati al 29 luglio) mostrando questo forte scostamento tra i due mesi nelle prime e seconde dosi.

Con alcune Regioni dove il crollo delle prime iniezioni è stato anche più evidente: in particolare in Campania, Lombardia, Umbria e Marche le prime iniezioni sono calate addirittura oltre il 70 per cento. Mentre il crollo delle prime iniezioni tra il 60% e il 70% si è registrato invece in Piemonte, Friuli, Molise, Veneto, Sicilia ed Emilia Romagna.