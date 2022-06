«A luglio un bando per sviluppare i servizi nei borghi di montagna»

Cosa serve per rendere attrattive le aree di montagna?

Per ripopolare i borghi in montagna e in generale le aree a rischio spopolamento servono anzitutto servizi, dalla viabilità ai servizi per i cittadini, che facciano da incentivo per chi vuole andarci ad abitare. Questo genera un circolo virtuoso legate al progressivo ripopolamento. In generale poi gli amministratori locali devono lavorare insieme per realizzare infrastrutture importanti come gli impianti per portare il wifi o le piste ciclabili. Non ha senso che ogni comune proceda per conto suo. Il Piemonte abbiamo 350 comuni che si sono messi insieme per progettare nuovi servizi per il territorio e questo accade in tutte le province piemontesi. L’obiettivo è duplice: aumentare l’efficacia degli interventi e contribuire ad attrarre nuovi residenti nei paesi più piccoli.

Con il bando a sostegno di chi acquista case in montagna 300 famiglie hanno deciso di cambiare vita, ci sarà un seguito?

Abbiamo ricevuto circa 600 domande e siamo riusciti a sostenere 300 richieste. È stata una iniziativa di successo che vogliamo replicare. Nel bando abbiamo stanziato circa 10 milioni e mezzo, stiamo cercando le risorse per fare una seconda edizione. La stragrande maggioranza delle persone che hanno aderito hanno scelto di lavorare in smart working, ci sono anche tante persone che lavorano con paesi che hanno fusi orari diversi e che quindi possono organizzare la giornata lavorativa in maniera più autonoma. E farlo da un posto con una bella vista invece che dal quinto piano in un quartiere cittadino può fare la differenza.