A Madesimo e In Valmalenco per vivere la neve a due ore di auto (e treno) da Milano

Bormio e Santa Caterina Valfurva, con le loro piste di Coppa del Mondo e un’offerta termale che ha pochi eguali in Europa, sono per molti le mete invernali lombarde per eccellenza. Più vicine a Milano vi sono però altre località in grado di offrire ottime soluzioni per gli amanti delle vacanze sulla neve. A Madesimo gli impianti di risalita che partono da centro paese aprono l’1 dicembre e servono 40 km di piste di vario livello distribuite fra i 1.500 e i 3.000 metri di quota. Per gli appassionati di snowboard e freestyle, invece, la destinazione è il Madepark, raggiungibile con la cabinovia Larici. La buona notizia per tutti è l’offerta Promo neve, valida fino al 23 dicembre (e poi dal 7 al 27 gennaio e dal 17 marzo al 1° aprile 2024): soggiornando nelle strutture convenzionate per un minimo di tre notti lo skipass è incluso nel prezzo. Senza sci o tavole ai piedi le alternative sono le ciaspole per camminare lungo gli itinerari fra Madesimo e Isola, le gite in motoslitta con accompagnatore per salire fino al Passo Spluga e lo skialp da vivere con il supporto tecnico del progetto Homeland Montespluga. A pochi km da Sondrio, invece, si trova la Valmalenco e l’omonimo comprensorio di 50 km di piste sull’Alpe Palù servito dalla Snow Eagle, la più grande funivia del mondo con cabine da 160 persone. Le promozioni riservate a chi strizza l’occhio a un turismo attivo e slow non mancano e riguardano in particolare il “Treno della neve” (che abbina al viaggio A/R da Milano lo skipass o un’escursione con le ciaspole) e “In bici sulla neve”, che propone nuovi percorsi sulla neve dedicati alle Fat Bike elettriche.

