A Madonna di Campiglio torna la Corte Asburgica

Spumeggianti abiti d'epoca, un'intera cittadina bardata con il vessillo austroungarico, la possibilità di sciare con la Principessa Sissi e l'Imperatore Francesco Giuseppe, la coppia imperiale che a fine Ottocento soggiornò nella famosa destinazione turistica nel cuore delle Dolomiti di Brenta. È una vera e propria esperienza all'insegna di una favola fatta di dame e cavalieri la settimana di festeggiamenti dedicati al Carnevale Asburgico di Madonna di Campiglio, in programma dal 19 al 24 febbraio, che anche quest'anno vedrà il suo fastoso epilogo con il Gran Ballo dell'Imperatore nello storico Salone Hofer dell'Hotel Des Alpes. Tra le proposte da non perdere la “Sciata asburgica” (su prenotazione) in programma giovedì 23 sulle piste della skiarea, da vivere in prima persona noleggiando il costume d'epoca e in compagnia della coppia reale, della sua corte e dei maestri di sci.

