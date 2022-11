A Madrid Cellnex accelera dopo conti 9 mesi e completamento accordo con Hutchison

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cellnex corre alla Borsa di Madrid e, con un rialzo vicino a sei punti, fa nettamente meglio dell'IBEX 35, dopo l’annuncio dei conti dei primi nove mesi dell’anno, la conferma delle prospettive per l’esercizio e la finalizzazione dell’accordo con Ck Hutchison nel Regno Unito. Cellnex ha annunciato di aver completato l'acquisizione delle attività delle torri tlc di CK Hutchison nel Regno Unito, dopo che l'Autorità per la concorrenza e i mercati (Cma) britannica ha accettato gli impegni finali proposti dalle due società. Come sottolinea il gruppo spagnolo si chiude così l'ultima transazione inclusa negli accordi stipulati tra Cellnex e Ck Hutchison nel novembre 2020 che prevedevano l’acquisizione da parte di Cellnex dei siti di tlc di Hutchison in sei paesi europei (Austria, Irlanda, Danimarca, Svezia, Italia e Regno Unito). Le sei transazioni rappresentano un investimento complessivo di 10 miliardi di euro, il maggiore della storia del gruppo e prevedono anche il roll-out di nuovi siti entro il 2030, con un investimento aggiuntivo di 1,15 miliardi.

Il perimetro totale delle operazioni dovrebbe generare un Ebitda rettificato annuo di circa 970 milioni al completamento di tutti i programmi. Come previsto, con la finalizzazione della transazione nel Regno Unito, CK Hutchison ha ricevuto 34,1 milioni di azioni Cellenx (27,1 milioni di azioni di nuova emissione e 7 milioni di azioni proprie), pari a circa il 4,8% del capitale sociale della società spagnola, nell'ambito del corrispettivo dell’operazione. Il gruppo asiatico diventa così tra i principali azionisti del gruppo. Il valore della partecipazione di Hutchison in Cellnex, alla chiusura delle contrattazioni di Borsa del 10 novembre, era di circa 980 milioni di euro. Cellnex ha anche comunicato i conti per i primi nove mesi dell’anno, chiusi con ricavi per 2,57 miliardi di euro, il 46% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso grazie – spiega la società - alla crescita organica e al consolidamento delle diverse acquisizioni effettuate nel 2021. L’Ebitda rettificato è cresciuto del 45%, a 1,9 miliardi di euro e l'utile operativo è salito a 137 milioni, da 117 milioni. Il risultato netto contabile, invece, è negativo per 255 milioni di euro, in aumento dal 'rosso' di 145 milioni dello scorso anno, per effetto dei maggiori ammortamenti (+52%) e degli oneri finanziari (+28%), di riflesso alle acquisizioni e integrazioni nel gruppo.

L'indebitamento netto, dopo il closing con Hutchison, ammonta a 17,1 miliardi, per il 77% a tasso fisso L'azienda evidenzia, inoltre, il backlog (le vendite future concordate), che inclusa la transazione con Ck Hutchison nel Regno Unito, raggiunge 110 miliardi di euro. Cellnex ha anche confermato le prospettive per l'esercizio 2022 con ricavi compresi tra 3,405 e 3,455 miliardi, un Ebitda compreso tra 2,61 e 2,660 miliardi e un free cash flow ricorrente tra 1,315 e 1,345 miliardi. Confermata anche la guidance al 2025. Come ha dichiarato il ceo Tobias Martinez, inoltre, Cellnex «rafforza il focus sulla sua situazione patrimoniale e in questo ambito è impegnata ad ottenere un rating investment grade (BBB-) da S&P Global Ratings», oltre a mantenerlo da Fitch. Gli analisti di Jefferies commentano positivamente soprattutto questo impegno, definendolo «uno snodo strategico». Assieme al maggiore focus sulla crescita organica che emerge dalla indicazioni del gruppo, si tratta, secondo gli esperti, della «lista dei desideri che ci auguravamo».