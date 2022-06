A Madrid corre Inditex (Zara), trimestre in forte crescita e oltre pre-pandemia

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Inditex in luce alla Borsa di Madrid, grazie alla forte crescita segnata nel primo trimestre dell’esercizio 2022 e alla positiva evoluzione anche del trimestre in corso. Il titolo colosso dell’abbigliamento pronto è tra i migliori dell'indice IBEX 35. Il gruppo Inditex, noto soprattutto per il marchio Zara, ha registrato un utile netto di 760 milioni di euro nel primo trimestre (febbraio-aprile) dell’esercizio, con un progresso dell’80% rispetto al 2021 e superiore anche ai livelli pre-pandemia (734 milioni). Il fatturato ha raggiunto 6,7 miliardi, in crescita del 36% sullo scorso anno e anche sui 5,93 miliardi del 2019. L’Ebitda è migliorato del 55% su base annua a 1,9 miliardi e l’Ebit ha segnato un balzo dell’82% a 1 miliardo. La posizione netta di cash è salita del 28% a 9,2 miliardi. Sul trimestre sono stati per altro contabilizzati oneri per 216 milioni di euro per le spese previste nella Federazione Russia e in Ucraina.

«Il periodo è stato contrassegnato da un robusto rimbalzo del traffico nei negozi di Inditex. Le vendite sono aumentate in modo rilevante e continuano a farlo», indica la società in un comunicato, rilevando che «la performance è stata molto forte in tutte le aree geografiche, ad eccezione dei mercati soggetti a restrizioni». Le collezioni primavera-estate «hanno ricevuto un’ottima accoglienza da parte dei clienti», aggiunge la società, precisando che le vendite nei negozi e online tra il 1 maggio e il 5 giugno sono aumentate del 17% rispetto al periodo record del 2021. Quanto all’Outlook, Inditex prevede un margine lordo stabile nel 2022 e spese di capitale attorno a 1,1 miliardi di euro quest’anno.

Le vendite online dovrebbero superare il 30% delle vendite totali entro il 2024. Inditex ha mostrato la sua capacità di resistere ai venti contrari pubblicando risultati trimestrali robusti, commentano gli analisti di Jefferies, che prevedono una revisione al rialzo del consensus sull’esercizio. Anche l’andamento del trimestre in corso è incoraggiante, il che è una notizia positiva per gli azionisti del gruppo, aggiungono gli esperti. «Inditex ricorda agli investitori i suoi punti di forza», conclude Jefferies, che mantiene la sua raccomandazione di acquisto con un obiettivo di prezzo di 26,50 euro sul titolo.