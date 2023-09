A Madrid prese di profitto su Inditex (Zara) dopo balzo utili nel primo semestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 ore Radiocor) - Le prese di profitto colpiscono il titolo Inditex, il gruppo spagnolo dell'abbigliamento che ha tra i suoi marchi Zara, col titolo che segna la performance peggiore dell'Ibex. Le azioni viaggiavano fino alla vigilia sui massimi dal 2017 con un balzo del 66% in anno e +40% da inizio anno. I numeri del primo semestre vedono un aumento delle vendite del 13,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a 16,9 miliardi di euro, l'utile operativo è migliorato del 30,2% a 3,2 miliardi di euro mentre l'utile netto del periodo è aumentato del 40,1% a 2,5 miliardi.

Le vendite, sia in store sia online, a tassi di cambio costanti tra il primo agosto e l'11 settembre 2023 sono aumentate del 14% rispetto al pari periodo del 2022. «Le azioni hanno avuto una buona performance da inizio anno e nelle ultime settimane hanno superato di gran lunga i concorrenti di fascia alta del settore dei beni di consumo discrezionali. Di conseguenza, non è chiaro se le attuali contrattazioni, che vedono una crescita organica del 14%, saranno sufficienti per raggiungere nuovi massimi», afferma Jefferies. Secondo gli analisti di Rbc Capital Markets Richard Chamberlain e Manjari Dhar, «l'azienda è cresciuta fortemente in Europa, anche se il rialzo di quasi il 15% in Spagna è stata leggermente inferiore alle stime di Rbc», affermano.

