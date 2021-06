A maggio boom dell’import-export cinese, trade surplus a 45,5 miliardi di $

Le esportazioni cinesi in ogni caso dovrebbero mantenere questo buon ritmo nella prima metà dell’anno, ha commentato Gao Feng, portavoce del Ministero del Commercio.

I dati inoltre potrebbero anche essere stati distorti da un minor numero di giorni lavorativi a maggio a causa della festività di cinque giorni del Labor Day, ma la tendenza è chiara.

La forte ripresa dell’economia dalla pandemia ha alimentato la domanda di metalli come rame e minerali ferrosi. Allo stesso tempo, i prezzi hanno raggiunto un record, facendo aumentare i costi per le aziende. Il governo - com’è noto - ha recentemente intensificato la campagna per frenare le pressioni inflazionistiche.

Le relazioni con i Paesi Asean

Mai come in questo momento, al di là delle possibili implicazioni politiche, la Cina sa che deve rinsaldare i rapporti con i Paesi Asean, una sorta di contraltare alle alleanze che si profilano in Occidente.

Una ripresa dei casi di Covid-19 in India e nel Sud-est asiatico ha interrotto la produzione in quei Paesi, probabilmente portando più ordini in direzione della Cina. Ha anche alimentato la domanda da parte di quei Paesi di prodotti medici di fabbricazione cinese, come i dispositivi di protezione individuale