A Di Maio la difesa. Ue, per l’Italia probabile delega al Commercio

Senza più vicepremier, resta il nodo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che il premier incaricato Giuseppe Conte vorrebbe scegliere tra gli uomini di sua fiducia (in pole Vincenzo Spadafora, in subordine Roberto Chieppa). In questo caso la delega ai servizi andrebbe a un democratico (Lorenzo Guerini, attuale presidente del Copasir).

Tuttavia da Largo del Nazareno si aspettano sensibilità politica da parte di Conte dopo il disarmo avviato proprio dal Pd sulla questione del vicepremier: Franceschini, Orlando, Graziano Delrio o Paola De Micheli i possibili candidati dem. Quanto all’Economia resta forte l’ipotesi di un “tecnico” di alto profilo come l’ex direttore generale di Bankitalia Salvatore Rossi o Dario Scannapieco, proveniente dalla Banca europea di investimenti. Ma non è esclusa una soluzione politica in quota dem come quella di Gualtieri, anche se lascerebbe scoperta la postazione di presidente della commissione Bilancio dell’Europarlamento.

Le Infrastrutture dovrebbero restare in quota M5s (Stefano Patuanelli), che richiede anche il Mise (Laura Castelli) in un braccio di ferro con il Pd (la De Micheli). Per il Lavoro dei dem corrono Delrio, Teresa Bellanova e Tommaso Nannicini.