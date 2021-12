A una manager friulana la patente numero uno certificata in Europa

Che cosa si può effettivamente servitizzare?

Bella domanda. Per utilizzare una provocazione che citiamo spesso in aula si possono servitizzare anche le viti. La proposta di valore di un’azienda non è rappresentata solo dal prodotto fornito, ma da tutto l'insieme di elementi che rendono quel prodotto disponibile all’azienda. Si pensi oggi a tutte le logiche di applicazione dei cosiddetti principi del just in time e della lean anche nei rapporti di subfornitura. In tal caso basta spostare il fucus su cosa viene “servitizzato digitalmente”.

Un cambiamento che richiede competenze diverse...

Per svolgere il ruolo del Servitization manager in azienda servono delle basi solide di marketing strategico, digitalizzazione, pianificazione e soft skill in grado di favorire i processi di change management. Solo così è possibile accompagnare la trasformazione culturale creando un business model che sia il frutto di una collaborazione convinta da parte di tutti i dipartimenti aziendali. È una trasformazione non semplice, che richiede tempo, ma che è necessaria per restare al passo con le richieste dal mercato e per lavorare sugli elementi di vera sostenibilità e non solo di greenwashing che possano assicurare la sopravvivenza delle aziende e del pianeta.

Come si diventa Servitization manager?