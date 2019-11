A Mantova le attività sociali fanno accumulare crediti per pagare l’affitto

Mantova (Agf)

Mantova (per la categoria dei Comuni tra 10mila e 100mila abitanti) è stata premiata per il progetto Lunattiva: nel quartiere periferico di Lunetta, dove si concentra la maggior parte delle case popolari della città, le famiglie che si mettono a disposizione per attività sociali - dal laboratorio di lingua italiana per le donne all'organizzazione di cene condominiali - accumulano “punti luna”, cioè crediti da usare come sconto per compensare la morosità nell'affitto. Il progetto è stato finanziato con Fondi europei e ha coinvolto, oltre al Comune, l'Aler (l'Agenzia lombarda per l'edilizia residenziale) e il Centro di servizio per il volontariato Lombardia Sud (per Cremona, Lodi, Mantova e Pavia). L'obiettivo è stato quello di creare un laboratorio sociale che ha raggiunto circa 300 famiglie del quartiere Lunetta, alle quali sono state proposte varie forme di impegno nel quartiere, tramite uno sportello fisico, «L'officina delle Idee», che è diventato un punto di riferimento. Chi ha svolto attività ha accumulato “punti” (un'ora di servizio equivale a cinque “punti luna”), che si traducono in crediti da scalare sull'affitto da pagare per l'alloggio pubblico. È stata creata anche una App con la quale si possono controllare le attività per le quali proporsi come volontari in cambio di punti e verificare, in un'area riservata, i crediti accumulati.