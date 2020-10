A Marcianise la filiera dei dispositivi di protezione gruppo Raccioppoli ha investito 5 milioni per dotarsi di nuove tecnologie di Vera Viola

La nuova Erreplast, azienda dell’area industriale di Marcianise, in provincia di Caserta, ha avviato una significativa conversione industriale: a inizio novembre, taglierà il nastro di un nuovo impianto per la produzione del “meltblown”, materiale filtrante, necessario per la produzione di tutti i dispositivi di protezione individuale. Tale materiale finora in Italia viene prodotto in piccole quantità, non viene prodotto ancora nel Mezzogiorno, cosicchè il meltblown viene necessariamente importato, per lo più dalla Cina.

L’investimento da 5 milioni è partito nei mesi del lockdown, quando si registrava in Italia una forte domanda di mascherine e una limitatissima offerta. Il gruppo Raccioppoli, già presente a Marcianise con un’azienda che produce packaging per food e per abbigliamento, di fronte all’improvviso calo di domanda soprattutto per il settore moda, ha deciso di convertire parte degli impianti per dare risposte alla emergenza e alla forte domanda di dpi.

Da giugno è partita la produzione di mascherine chirurgiche e a distanza di poco anche di quelle FFP2. In tre mesi la nuova Erreplast ha raggiunto la produzione di 5 milioni mascherine che distribuisce in Italia.

Ma non contenti di questa prima esperienza, i vertici della società campana hanno voluto fare un passo in avanti dotandosi di nuove tecnologie per evitare di dover importare dalla Cina il materiale filtrante meltblown e produrlo in casa, per sè stessi e successivamente anche per il mercato.

«Abbiamo acquistato un estrusore, costruito da una azienda italiana della provincia di Varese che ne produce e per lo più li esporta - dice Domenico Raccioppoli, ad della Nuova Erreplast –Con l’installazione e il conseguente avvio delle nuove linee saremo i primi produttori di materia prima per Dpi nel Mezzogiorno e tra i pochi in Italia. Ciò ci consentirà di produrre materiale per realizzare 1,8 milioni di mascherine al giorno e di ampliare i mercati di riferimento».