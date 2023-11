A Marina Nissim il premio EY imprenditore dell'anno. Premiata anche la startup antispreco Babaco

Ascolta la versione audio dell'articolo

La vincitrice nazionale della ventiseiesima edizione del Premio EY L'Imprenditore dell'Anno è Marina Nissim, chairwoman di Bolton Group “per la capacità di condurre un gruppo internazionale, i cui prodotti sono consumati ogni giorno da milioni di persone, con prioritaria propensione alla sostenibilità, all'ambiente e alla valorizzazione delle persone, portando l'azienda verso una crescita globale ed etica”. Il riconoscimento, giunto alla sua 26esima edizione, celebra ogni anno gli imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 40 milioni di euro che abbiano dato il proprio contributo allo sviluppo territoriale e nazionale, dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Fra le tante categorie premiate anche quella di migliore startup, assegnata quest'anno a Babaco Market, il delivery contro lo spreco di frutta e verdura che è stato tra i protagonisti di Stories di successo del Sole 24 Ore.

La vincitrice Marina Nissim

“Sono molto felice e onorata di ricevere oggi questo importante riconoscimento che vorrei condividere con tutte le persone che ogni giorno dedicano le loro energie per lo sviluppo del gruppo Bolton”, ha commentato la vincitrice Marina Nissim. “I nostri marchi e prodotti iconici - ha aggiunto - accompagnano e arricchiscono la vita quotidiana di milioni di persone nel mondo da oltre 75 anni”. Bolton Group è un'azienda familiare e multinazionale italiana fondata da Joseph Nissim, padre di Marina, a Milano nel 1949 attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti di largo consumo di alta qualità. “E' un onore poter celebrare ogni anno le eccellenze dell'imprenditoria italiana, vero punto di forza del nostro Paese e del nostro tessuto economico. Nel dna di EY c'è da sempre la volontà di supportare imprenditrici e imprenditori e aiutarli a superare le sfide dei nostri tempi”, afferma Enrico Lenzi, responsabile Italia del premio.

Il premio startup

Un progetto sostenibile nato nel 2020 da un'idea tanto semplice quanto geniale: recuperare i prodotti ortofrutticoli “brutti” ma buoni, che andrebbero sprecati perché rifiutati dai canali distributivi tradizionali e consegnarli a domicilio in confezioni 100% “plastic free”. E' questo il business di Babaco Market, la startup fondata da Francesco Giberti e Luca Masseretti, che si sono aggiudicati, appunto, il premio Startup per la capacità di “trasformare un problema in un'opportunità”. “Siamo partiti dal concetto di salvare dallo spreco alimentare prodotti che sono buonissimi da consumare, ma che vengono sprecati perché hanno difetti dal punto di vista estetico o perché sono in sovraproduzione”, ha detto Francesco Giberti. “Abbiamo cercato di recuperare questi prodotti creando un servizio che va a consegnare settimanalmente delle box in abbonamento agli utenti finali”. L'obiettivo è “portare Babaco anche fuori dall'Italia, sensibilizzando sempre più persone per evitare lo spreco alimentare”. L'azienda è partita tre anni fa e oggi consegna più di 10 mila box al mese, salvando “70 mila chili di frutta e verdura”. In crescita anche il fatturato, che per il 2023 si prevede raggiunga “circa i 3 milioni di euro”.

Babaco Market, il delivery anti spreco che “salva” frutta e verdura

Gli altri vincitori

Il premio Family business è stato assegnato a Chiara Mastrotto, presidente di Gruppo Mastrotto “per il coraggio e la visione strategica dimostrate nella conduzione di un business familiare”, in grado di “cogliere le sfide dei tempi moderni”. Dario Roncadin, ad di Roncadin S.p.a. ha vinto il premio Crescita globale “per la sua visione strategica e innovativa” che gli ha permesso di portare l'”eccellenza italiana all'estero”. A Lorenzo Caminoli, presidente di Ec Holding S.p.a. è stato assegnato il premio Innovazione, per la capacità di creare “soluzioni innovative di processo”, mentre per la categoria Modelli di business sostenibili è stato premiato Vittorio Alpi, presidente di Alpi S.p.a. per aver adattato il proprio modello di business a un “mercato in continua evoluzione”, con un'attenzione particolare alla sostenibilità. Il premio Tradizione italiana è stato consegnato a Romana Tamburini, presidente di Surgital S.p.a. per il connubio tra “tradizione italiana e innovazione”. A ricevere il premio Speciale giuria è stato Enrico Cerea, executive chef di Da Vittorio per il “modello di business innovativo”. Infine, il premio Scaleup è andato a Francesco De Stefano, Jacopo Gervasini, Paolo Cassis e Giovanni Avallone di Caracol S.r.l. per aver dato vita a un ottimo esempio di tecnologia italiana pronto a gettare le basi per un percorso di espansione internazionale”.