A marzo altri 50 punti e poi? Riparte il confronto-scontro tra falchi e colombe Bce

Falchi e colombe in volo su Francoforte. Ieri era stato il turno di queste ultime, oggi tocca a Isabel Schnabel, membro tedesco del direttorio Bce: considerato il livello attuale e «il livello e la persistenza dell’inflazione sottostante, un rialzo dei tassi di 50 punti base» per il mese di marzo «è necessario in base a praticamente tutti gli scenari plausibili al fine di riportare l’inflazione al 2%». In un’intervista, secondo quanto riporta Bloomberg. la banchiera centrale fa notare che «nell’area...