A marzo crolla l’indice Pmi in tutta Europa. In Italia scende a 20,2 punti

Non è divesra la situazione in Francia, dove l’attività nei serviziè scesa a 27,4 punti dai 52,5 di febbraio, segnando anche in questo caso un il valore minimo dal 1998. Anche qui, la causa va ricercata come negli altri Paesi nella caduta della domanda dopo l’introduzione delle misure di confinamento per fare fronte all’epidemia di coronavirus.

Le numerose chiusure di attività in Francia hanno causato la maggiore contrazione delle nuove commesse, ma sono diminuite nettamente anche le commesse dall’estero, segnala Ihs Markit. L’indice composito è diminuito da 52 a 28,9 e anche in questo caso si tratta di un tasso di contrazione dell’attività che non ha precedenti per il settore privato francese.

Non va meglio in Spagna: qui la diffusione del Covid19 ha spinto in basso di quasi 30 punti l’indice Pmi servizi, sceso da 52,1 a 23, dopo che molte aziende sono state obbligate a chiudere temporaneamente o a ridurre l’attività a causa della pandemia.

La domanda di servizi è caduta sia a livello interno che dall’estero. Le vendite all’export hanno in effetto accusato la maggiore flessione da quando i dati vengono raccolti nel settembre 2014.

Il settore alberghiero è il più colpito. Molte aziende hanno deciso di ridurre l’organico e i tagli occupazionali segnano il ritmo più veloce registrato finora, dopo quello del picco della crisi finanziaria nel febbraio 2009.