A marzo esplosione delle ore di cassa integrazione per l’emergenza Covid

A marzo si assiste ad un’impennata di ore autorizzate di cassa integrazione per l’emergenza Covid: oltre 620 milioni, il picco più alto registrato dall’Inps dagli ultimi 9 mesi, un volume di ore pari a oltre 3,5 volte quello di febbraio (quando si sfiorarono le 158milioni di ore) . Con questo dato, dal 1 aprile 2020 al 31 marzo per l’emergenza sanitaria sono state autorizzate complessivamente oltre 5 miliardi di ore di cassa integrazione; di queste 2,2 miliardi sono per la Cig ordinaria, 1,7 miliardi per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e oltre 1 miliardo di ore per la cassa in deroga.

Effetto chiusure delle attività produttive

All’esplosione di richieste di marzo, concorrono almeno due fattori: la terza ondata di epidemia che ha comportato chiusure delle attività produttive o forti limitazioni su praticamente tutto il territorio nazionale, insieme all’imminente scadenza della proroga di 12 settimane di cassa covid gratuita disposta dalla legge di Bilancio 2021, che ha spinto molte imprese in situazioni di difficoltà a chiedere (ottenendo l’autorizzazione dall’Inps) di poter fruire delle settimane residue, prima che terminasse il periodo gratuito (poi rinnovato dal Dl Sostegni). Resta da attendere il dato relativo al tiraggio, ovvero l’effettivo utilizzo delle ore autorizzate, che generalmente viaggia intorno al 40%.

In particolare, le autorizzazioni di marzo si riferiscono a 63.558 aziende per la cig ordinaria con 279,1 milioni di ore, a 53.708 aziende per l'assegno ordinario con 226,7 milioni di ore e a 147.100 aziende per la cig in deroga con 114,7 milioni di ore.

Commercio e turismo tra i settori con le maggiori richieste

L’impatto delle chiusure o limitazioni di attività sui dati di marzo emerge dal volume di ore autorizzzate nel commercio, nel turismo e nella ristorazione oltre all’industria. La maggior parte di cig ordinaria è stata autorizzata per “fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettrici” con 49,7 milioni di ore; “metallurgico” con 42 milioni, “industrie tessili e abbigliamento” con 37 milioni Per la cig in deroga il “commercio” ha avuto il maggior numero di ore autorizzate (49,3 milioni), seguito da “alberghi e ristoranti” (35,4 milioni). Mentre nei fondi di solidarietà i settori che assorbono più ore sono “alberghi e ristoranti” (94,1 milioni di ore); “attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” (46,6 milioni) e “commercio” (33,1 milioni).

Oltre 1 miliardo di ore autorizzate nel trimestre

Considerando la cassa Covid e anche la cassa integrazione non emergenziale (che è ancora piuttosto residuale), nel trimestre nel complesso si sono totalizzate oltre 1 miliardo di ore autorizzate, lo scorso anno sotto la spinta dell’epidemia Coronavirus si è toccato il record storico dii 4,3 miliardi di ore, rispetto ai 276 milioni registrati da Inps in un anno “normale” come il 2019.