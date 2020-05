A marzo vendite record di BTp dagli investitori esteri: 51 miliardi Neanche nei mesi dell’insediamento del governo giallo-verde si registrò una simile ondata di vendite di Andrea Franceschi

(13705)

Neanche nei mesi dell’insediamento del governo giallo-verde si registrò una simile ondata di vendite

1' di lettura

Gli investitori esteri hanno scaricato un ammontare record di BTp sui mercati a marzo: 51,5 miliardi. Il dato, emerso dall’ultimo bollettino Bankitalia della bilancia dei pagamenti, fotografa in maniera netta l’impatto delle turbolenze di mercato innescate dalla pandemia. Neanche nei mesi dell’insediamento del governo giallo-verde si registrò una simile ondata di vendite. D’altronde se allora la crisi riguardò solo il nostro Paese, in questo caso la crisi finanziaria ha avuto dimensioni globali perché globale è stata la dimensione del contagio.

In un contesto di elevata volatilità su tutti i listini l’Italia è risultata comunque tra i Paesi più colpiti per il suo status di primo Paese europeo ad essere interessato seriamente dal virus e primo ad aver adottato misure di distanziamento sociale per evitare il contagio. Le pesanti vendite da parte degli investitori esteri sono state determinanti nell’innescare la fiammata dello spread che a marzo è arrivato a superare i 300 punti salvo poi ritracciare grazie soprattutto alla Bce che ha varato piani di politica monetaria senza precedenti.