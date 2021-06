A Medelan arriva il ristorante Horto

1' di lettura

Arriva il primo contatto di affitto per Medelan, l’ex sede Unicredit di piazza Cordusio a Milano. Dea Capital Real Estate Sgr e Paref hanno siglato l’intesa con il ristorante HORTO, gestito in collaborazione con lo chef stellato Norbert Niederköfler, che- occuperà una superficie di circa 1.400 mq e fruirà di una terrazza con viste panoramiche mozzafiato sul Duomo e sulla Galleria Vittorio Emanuele.



Il ristorante HORTO offrirà, a partire da inizio 2022, un’esperienza culinaria unica, basata sulla filosofia dello chef Niederköfler - chef tre stelle Michelin e Stella Verde per la Sostenibilità - utilizzando solo ingredienti stagionali e regionali.

The Medelan è un progetto del Fondo Broggi, gestito da Dea Capital Real Estate Sgr.

«The Medelan, che riprende la denominazione dell'antico insediamento celtico, oggi la città di Milano, rappresenterà una destinazione lifestyle all'avanguardia e ospiterà anche spazi high-end retail, uffici e strutture per il tempo libero - recita una nota -. Un mix unico di innovazione e storia, in cui si integrano elementi architettonici contemporanei con caratteristiche innovative e sostenibili: l'iniziativa ha ottenuto le pre-certificazioni Leed Platinum e Well Silver».