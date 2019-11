A Merano arriva il bus a guida autonoma. Niente volante, sbaglia al massimo di un centimetro

Nel mondo ci sono già 130 casi di servizi di trasporto svolto con mobilità autonoma di questo genere (anche in tutta Europa tranne Portogallo, Grecia e Italia, dove è appunto in fase di test).

«Il veicolo ha 1,5 milioni di chilometri percorsi – spiega Roberto Maldacea, docente universitario di Mobilità sostenibile e ceo di I-Mobility garage, l’azienda veronese che importa e distribuisce Navya in esclusiva per l’Italia – Questa è mobilità autonoma di livello 3, come quello di Tesla per intendersi: per convenzione l'unica che può uscire dall'ambito sperimentale. Una volta memorizzato il percorso, il mezzo lo riproduce con un errore di massimo un centimetro».

Niente volante basta il joystick

A bordo è prevista la presenza di un operatore, che non guida ma può intervenire in caso di bisogno. Nessun volante: basta un joystick sul modello di quelli per i videogiochi. E’ omologato per 15 persone (11 sedute e 4 in piedi) e per una velocità massima di 25 chilometri l'ora, ma in certi casi, sulle strade australiane, arriva a 60.

«È pensato per usi in zone a traffico limitato, ad esempio per collegarle con le fermate di tram, bus e metro: l'ultimo miglio della mobilità, insomma – continua Maldacea – Ci sono però sperimentazioni in zone di montagna, al servizio degli sciatori sul versante francese delle Alpi, anche in condizioni meteo estreme; in questo caso risultano utili le 4 ruote motrici».

Il mezzo costa 300mila euro, ma si può anche noleggiare a lungo termine: memorizza in un paio di giorni ogni segnale stradale, attraversamento pedonale, uscita da scuola. Incidenti non ne sono stati segnalati, a parte quella signora che a Vienna ha attraversato usando il cellulare; il mezzo si è fermato, lei anche, poi sono ripartiti ma lei, chattando, è andata a sbattere contro il veicolo. E’ andata a finire che è stata multata lei, la passante. «Il rischio maggiore finora – nota Maldacea – è che ciclisti e pedoni restino incantati e incuriositi a guardare la novità».