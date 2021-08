A Merano l’investimento su «Antonianum» frutta un Roi del 20%

1' di lettura

Uscita «redditizia» oltre le attese per chi ha investito – sul portale di investimento Walliance – nell’innovativo complesso residenziale costruito nella città alpina di Merano, in Alto Adige e firmato dallo studio d’architettura Dmaa Delugan Meissl Associated Architects di Vienna. Si tratta del progetto immobiliare denominato “Alto Adige, Antonianum”, progettato dall’archistar Roman Delugan, tra le cui opere si annoverano il museo Porsche di Stoccarda e il teatro d’Opera di Erl. La realizzazione del progetto è di Pohl Immobilien.

Il complesso residenziale

Il complesso residenziale di Merano è stato pensato per soddisfare le moderne esigenze abitative: spazi multifunzionali e flessibili, facili da riconvertire in base alle future possibili nuove necessità, adatti per vivere sia il privato che l’home office. Nei tre edifici di tre piani sono stati realizzati complessivamente 25 appartamenti, di cui dieci con giardino, dieci con terrazzo, e cinque ad attico. L’aspetto architettonico del complesso integra le linee moderne degli edifici e la natura che le circonda.

Loading...

L’investimento

L’operazione immobiliare fu presentata come offerta di investimento su Walliance a febbraio 2019, raccogliendo un capitale – con un overfunding del 105% – di oltre 1,1 milioni di euro.

Gli investitori che parteciparono all’investimento tramite la piattaforma, hanno ricevuto oggi, dopo 29 mesi un Roi complessivo del 21,03%, un + 0,87% rispetto al 20,16% stimato a febbraio 2019, corrispondente ad un Roi annualizzato del 8,82%, inferiore di 1,26 punti rispetto alle stime date le difficoltà operative emerse con l’emergenza Covid.