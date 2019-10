A Messina e Moratti i premi 2019 della Fondazione RFK Human Rights Un riconoscimento anche alla Fondazione Bocelli

Kerry Kennedy e Carlo Messina

Carlo Messina Ceo di Intesa Sanpaolo, Letizia Moratti, Ferruccio de Bortoli per Vidas, Rosella Santoro, Direttore Casa Circondariale Rebibbia, Fondazione Bocelli e Marina Militare. Sono andati a loro i riconoscimenti 2019 della Fondazione RFK Human Rights, assegnati nella consueta serata di Gala. . E' stato, inoltre, conferito un premio alla carriera a Marialina Marcucci, Presidente della Robert F. Kennedy Human Rights Italia.

La complessità e le dimensioni planetarie del fenomeno migratorio impongono ai Paesi occidentali uno sforzo non solo in termini economici ma soprattutto culturali e di progettualità avanzati, i soli in grado di trasformare ospiti – spesso di passaggio – in risorse per la crescita del nostro Paese, si è detto nel corso della serata. In questa direzione la Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights «conferma l'impegno per sostenere, grazie al contributo di imprese private, mondo accademico e società civile, progetti che mettano la persona al centro e lo aiutino in una reale integrazione nella comunità nazionale».

L'incontro è stata l'occasione per ascoltare dalla voce di Kerry Kennedy, settima figlia di Robert Kennedy e Presidente della Fondazione, un commento sulla complessa fase storica ed economica che gli Stati Uniti d'America si trovano ad affrontare ad un anno dalle elezioni presidenziali.