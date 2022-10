A Mestre il musical “Mamma mia!” con le canzoni degli Abba

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A Firenze, nella Stagione degli Amici della Musica, ecco la buona occasione di scoprire cos'erano quei brevi spettacoli comici che venivano rappresentati tra un atto e l'altro delle opere (spesso a tinte tragiche) nel Sei-Settecento. Scene dove la Commedia dell'Arte entrava impetuosa. A Mestre – e poi in tour italiano fino a febbraio – la contemporaneità di un celebre musical come “Mamma mia!” con le canzoni degli Abba. Tutt'altra musica all'inaugurazione della Stagione da Camera dell'Accademia di S. Cecilia a Roma, con un programma molto ben impaginato, con tre capolavori del Novecento da riascoltare e riascoltare.



Firenze

Il 29 al Teatro della Pergola la Cappella Neapolitana, diretta dal fondatore Antonio Florio, con la mise en espace del primo intermezzo comico napoletano, “Bello Tiempo Passato”, musica di Francesco Boerio (1673), in prima moderna. Nella vicenda incontriamo un Calabrese, un Napoletano, un Ragazzo e un Soldato Spagnolo. La trama è tipica dei canovacci delle compagnie comiche del Seicento. L'intermezzo, con i suoi quattro personaggi, si caratterizza come una vera e propria scena buffa a sé stante e senza rapporti con l'opera di Boerio in cui era inserita.

Loading...

Mestre (Ve)

Dal 25 al 30 al Teatro Toniolo al via il tour del celebre musical “Mamma mia!”, che si conclude in febbraio. Firmato Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba lo spettacolo riparte con l'ingresso nella compagnia di Clayton Norcross, Thorne della celebre soap “Beautiful”, che riceve l’eredità di Paolo Conticini e va ad affiancarsi agli altri due “storici” protagonisti, Luca Ward e Sergio Muniz. Accanto a loro torna Sabrina Marciano nel ruolo di Donna, insieme a una numerosa compagnia e all'orchestra dal vivo. Lo spettacolo toccherà Firenze, Assisi, Bergamo, Montecatini, Genova, Varese, Trento, Padova, Parma, Piacenza, Bologna, Forlì, Brescia, Bari.

Roma

Il 27 al Parco della Musica bell'apertura della Stagione da Camera dell'Accademia di S. Cecilia, con il loro Coro e le percussioni; in programma “Sinfonia di salmi” e “Noces” di Igor Stravinskij, Ionisation di Edgar Varèse; in diretta su Radio3. La “Sinfonia di salmi” è presentata nella trascrizione per pianoforte a quattro mani di Dmitrij Šostakovič. Un lavoro di straordinaria compattezza dove la tematica religiosa diventa per il compositore occasione di profondo impegno espressivo; i testi delle tre sezioni sono tratti dalla Vulgata. Uno dei capolavori – come anche “Noces” - di questo grande compositore del Novecento.