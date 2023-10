A Mestre va a sbattere un altro bus elettrico, indaga la Procura. Salvini: approfondire

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dimessi o in fase di dimissione i feriti dell’incidente che ha visto un autobus terminare la sua corsa contro un pilastro, nella serata di ieri, in via Carducci a Mestre. Al Pronto soccorso di Mestre resta in osservazione, per accertamenti, l’autista dell’autobus, una persona sessantenne. Sono stati tutti dimessi, con prognosi varie, la più seria di 30 giorni, gli altri otto feriti: sono uomini e donne di età che varia dai 19 ai 42 anni, a cui si aggiunge una ragazzina di 12 anni. Dimesse anche le due donne che sono state medicate e assistite al Pronto soccorso di Mirano, 24 e 40 anni, e anche qui la prognosi più seria è di 30 giorni.

Sull’accaduto indagine della Procura

Dalla Procura della Repubblica di Venezia è stato aperto un fascicolo sull’incidente stradale. Le indagini, così come per il mezzo gemello precipitato da un cavalcavia il 3 ottobre, sono affidate alla polizia locale. Intanto l’amministrazione comunale ha avviato un’inchiesta amministrativa sui mezzi elettrici da oggi fermi. I bus coprono delle tratte viarie date in gestione, dallo stesso Comune, alla società privata proprietaria dei mezzi. Sullo stop ai bus elettrici il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sottolinea come si tratti di «una scelta prudenziale che abbiamo deciso di adottare e che ci sembra assolutamente doverosa».

Salvini: approfondire e indagare

«Tredici persone ferite - per fortuna non gravi - a Mestre dopo l’incidente contro un palazzo di un bus elettrico appartenente alla stessa società del mezzo precipitato dal ponte. Solo coincidenze? Approfondire, indagare e chiarire». Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini su Instagram dopo l’incidente di Mestre.

Primo incidente, scendono a 9 feriti ricoverati in Veneto

I pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie del Veneto sono scesi a nove. Ieri pomeriggio è infatti stato dimesso il paziente croato di 24 anni ricoverato all’ospedale di Mirano. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono attualmente cinque. Per un’altra paziente è previsto nei prossimi giorni il trasferimento in Germania: si tratta della donna tedesca di 27 anni ricoverata all’ospedale di Mestre. Lo fa sapere la Regione Veneto. All’ospedale di Padova resta molto critica la situazione della donna spagnola di 52 anni. Nello stesso ospedale è ricoverata anche la bimba ucraina di 4 anni. La sua situazione, seppur critica, viene giudicata stabile. Continua a migliorare la donna ucraina di 29 anni: verrà dimessa nelle prossime ore dalla Ti. Per tutti gli altri pazienti, il decorso sta procedendo regolarmente.