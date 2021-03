A Miami la casa galleggiante di ultima generazione Costa 5,5 milioni di dollari ed è dotata di sofisticati sistemi tecnologici. È sostenibile, di design e si “parcheggia” ovunque di Paola Dezza

Costa 5,5 milioni di dollari ed è dotata di sofisticati sistemi tecnologici. È sostenibile, di design e si "parcheggia" ovunque

Una casa galleggiante che si adatti ai cambiamenti climatici e all’innalzamento dei mari. È nata in Florida ed è a zero emissioni, sostenibile, alimentata con energia solare e dotati di sistemi di purificazione dell’acqua. A vederla non è più di un parallelepipedo rovesciato, tutto vetri, con terrazze. Ma la costruzione è innovativa sotto diversi aspetti.

Sul sito dell’azienda che la produce, Arkup Livable Yacht, viene pubblicizzata come abitazione che unisce lp’arte di vivere francese, la tradizione marittima olandese e tecnologie moderne di smart automation.

Design di lusso e elevata qualità dei materiali completano la fotografia di questa casa galleggianate di ultima generazione.

«Assomiglia a una casa, ma in realtà è una barca» dice Nicolas Derouin, co-fondatore e managing director di Arkup.

L’abitazione, che costa 5,5 milioni di dollari, è dotata di un sistema idraulico che le permette di alzarsi per prevenire l’innalzamento dei mari. La casa è una vera e propria villa che può essere “parcheggiata” in una marina o in un altro posto a scelta. Un esempio è visibile a Star Island a Miami Beach. Di solito è “parcheggiata” vicino al porto, ma è stata avvistata anche a Biscayne Bay.

«Sarete sempre circondati dall’acqua - recita ancora il sito dell’azienda produttrice - per godere di un nuovo stile di vita».