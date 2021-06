A Milano, 80 mq costano il doppio che a Torino, Bergamo, Brescia e Genova

4' di lettura

Abitare fuori Milano sì, ma a una distanza superiore a 50 km con i vantaggi di una città e la possibilità di raggiungere l’ufficio o il posto di lavoro grazie all’alta velocità o a treni comunque frequenti. Maiora Solutions – la start-up innovativa specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati della dimensione immobiliare – ha fatto due conti e analizzato i vantaggi e gli svantaggi in termini di costi/benefici di lavorare nella città di Milano, ma di abitare a più di 50 km di distanza.

L’analisi

L’analisi di Maiora Solutions è partita dal costo di un appartamento di 80mq acquistato con mutuo a tasso fisso di mercato della durata di 30 anni, erogato per un importo pari all’80% del costo dell’immobile, nelle città di Milano, Torino, Bergamo e Brescia, tutte città collegate da una rete ferroviaria ad alta velocità e da un elevato numero di treni che percorrono la tratta quotidianamente. Anche Genova è stata presa in cosicerazione benchè il viaggio verso Milano duri ben più di un’ora (circa 90 minuti).

L’obiettivo dell’analisi è stato quello di mettere a confronto il costo della rata mensile del mutuo che una singola persona dovrebbe ipoteticamente sostenere per l’acquisto di un immobile a Milano, con i costi di una rata di mutuo mensile e di un abbonamento mensile della linea ferroviaria ad altà velocità, valido dal lunedì al venerdì, sostenuti da un pendolare che lavora a Milano ma che risiede in una delle altre 4 città considerate.

Milano è raggiungibile in treno da Torino, Bergamo e Brescia in 40-60 minuti mentre da Genova il viaggio risulta essere più lungo. Al momento occorrono circa 90 minuti. Tuttavia, con i lavori in corso sulla linea ad alta velocità Milano-Genova “Terzo Valico dei Giovi”, i tempi si potranno ridurre sensibilmente, arrivando a circa 50 minuti per la tratta Genova-Milano.

Considerando un prezzo medio al metro quadro di 4.740€, occorrono circa 380.000 euro per acquistare un immobile di 80 metri quadri a Milano, che si traducono in circa mille euro mensili di rata per un mutuo trentennale all’80 per cento. Rata del mutuo che si riduce sensibilmente fino a 350/390 euro mensili per un immobile a Torino, Genova e Brescia (costo totale immobile 130mila-145mila euro circa) a fronte di un prezzo al metro quadro che in queste città oscilla tra i 1.600 euro di Genova e i 1.800 euro di Brescia, con il capoluogo piemontese che si colloca nel mezzo a circa 1.700 euro.

Il mutuo e l’abbonamento al treno

La tratta Torino-Milano risulta essere la più cara con 375€ mensili che, se sommati alla rata del mutuo, portano ad un costo totale mensile di 745€ per chi sceglie di vivere a Torino, circa il 30% in meno del solo costo della rata del mutuo per l’acquisto di un immobile a Milano. Occorrono invece 610 euro mensili (40% in meno rispetto alla rata del mutuo per Milano) per un singolo pendolare che sceglie di risiedere a Genova e sostenere un costo per l’abbonamento ferroviario di 260 euro mensili.

Più economico l’abbonamento per la tratta Brescia-Milano (160 euro mensili) che porta ad un costo totale mensile di 550 euro se si opta di vivere a Brescia, pari a circa il 50% del costo sostenuto dal cittadino milanese.

Più costosi gli immobili a Bergamo rispetto alle precedenti 3 città, con un prezzo al metro quadro di circa 2.100 euro che porta il costo della rata del mutuo a 460€ mensili (costo totale immobile pari a circa 170mila). Il costo più elevato per l’acquisto dell’immobile è tuttavia compensato dal costo più basso per l’abbonamento mensile alla tratta Bergamo-Milano (155 euro).

Al pendolare di Bergamo occorreranno, quindi, 615 euro mensili, il 40% in meno rispetto alla spesa mensile di chi risiede a Milano.

La spesa mensile per la rata del mutuo necessario all'acquisto di un immobile di 80 metri quadri a Milano risulta quindi essere tra il 30% e il 50% superiore rispetto allo sforzo economico mensile necessario all’acquisto di un immobile nelle altre 4 città unito al costo dell’abbonamento alla tratta ferroviaria necessario a raggiungere il luogo di lavoro.