A Milano apre Dunia, un salotto per organizzare viaggi su misura

Nel centro storico di Milano, in via Aurelio Saffi 26, nasce Dunia, un elegante salotto dove ci si incontra per programmare viaggi ed esperienze per il tempo libero, uno dei beni più preziosi che abbiamo. L’idea del fondatore Alexandro Petrizzi, che proviene da vent’anni di lavoro nel turismo su misura di alto livello, è creare uno luogo fisico accogliente per conoscersi e stabilire un’intesa con i potenziali clienti prima di proporre loro una destinazione, un itinerario, un’avventura, che sia per un fine settimana o per un lungo periodo sabbatico.

Progettare un viaggio cominciando da un rapporto di empatia tra chi parte e chi lo organizza è la grande intuizione degli ultimi anni nel settore. Gli operatori hanno infatti capito che al di là dell’investimento economico, il viaggio, o anche semplicemente la sua idea, genera grandi aspettative in chi lo intraprende per ricaricarsi, concedersi un po’ di tempo con la famiglia, esplorare angoli sconosciuti del mondo. Sono momenti rari di grande valore, ora ancora di più con le difficoltà della pandemia e delle crisi internazionali, e non ci si può permettere di sbagliare meta, albergo, esperienze sprecando denaro e tempo. Da diversi anni tra gli high-net-worth individua l, soggetti e famiglie con un reddito liquido minimo di un milione di dollari, sono cresciute le figure dei travel e family consultant che aiutano nell’organizzazione delle attività extra lavoro, quindi viaggi o eventi come un brunch, un compleanno a sorpresa, una festa di fidanzamento o un baby shower.

Scegliere un hotel per una vacanza, ma anche la location giusta per una celebrazione, è piacevole e divertente, ma richiede tempo per la ricerca, i sopralluoghi, la contrattazione. Tempo che spesso non si ha. In questa realtà si inserisce l’idea di Petrizzi di offrire le competenze di un Luxury Leisure Expert per organizzare questo genere di attività al posto del cliente, e di farlo incontrandosi di persona in un salotto invece di un ufficio, partendo dal presupposto che in un ambiente informale è più facile aprirsi, trasmettere i propri desiderata e, dall’altra parte, interpretare le richieste.

«Attraverso l’empatia e la conoscenza reciproca, i nostri esperti possono dare consigli oculati. Per esempio, è meglio un piccolo hotel indipendente o una compagnia alberghiera internazionale? O ancora, qual è la miglior spa integrale o il lodge per un safari in Africa?». Le risposte variano in base ai gusti, alle storie e alle esigenze personali: «I nostri consulenti conoscono personalmente le strutture che propongono, ma anche i proprietari e general manager - continua Petrizzi - . A seconda delle circostanze e della persona, capiscono se suggerire un weekend di mare al piccolo Sikelia di Pantelleria o in uno dei paradisi esotici di Como Hotels o di Four Seasons. Soprattutto sanno come ottenere trattamenti speciali e piccoli privilegi per i clienti».

Non solo, conclude il fondatore: «Oggi più di prima, con il Covid19 e le continue crisi internazionali, la figura del consulente è diventata più utile, perché aiuta a smaltire pratiche e burocrazie complicate – dai documenti di viaggio ai rimborsi e rimpatri veloci –, ed è presente per tutta la durata del viaggio o dell’evento. Se c’è un problema, anche in piena notte o di domenica, basta un whatsapp per trovare un supporto tempestivo e pratico. Ogni persona ha un suo concetto di tempo libero. La mission di Dunia è aiutare i clienti a usarlo nel modo per lui ideale».