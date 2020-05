A Milano banche in evidenza con trimestrali e rinvio rating Moody's Utili trimestrali oltre le attese per Banco Bpm e Ubi Banca mentre Blackrock sale al 5% di Intesa Sanpaolo. In rialzo anche Unicredit di Cheo Condina

Comparto bancario in evidenza a Piazza Affari dopo il round delle trimestrali degli ultimi giorni con utili oltre le attese per diversi istituti. In realtà il comparto del credito è il migliore in tutta Europa (lo stoxx di settore avanza di oltre l'1%9 ma in Italia sicuramente influisce positivamente uno spread poco mosso dopo l’esito positivo dell’Eurogruppo di venerdì e il rinvio del verdetto di Moody’s sul rating italiano. Non pesa invece la richiesta che avrebbe fatto la Bce: secondo rumors l’istituto centrale, dopo avere già stoppato la distribuzione di dividendi in tutta Europa, vorrebbe una previsione aggiornata sull’andamento reddituale dell’esercizio 2020 delle banche, nonostante la fortissima incertezza dello scenario, entro venerdì prossimo.

A Milano brillano le big come Mediobanca, Unicredit eIntesa Sanpaolo (che ha registrato l'ingresso nel proprio capitale di Blackrock col 5%) ma anche Bper, Banco Bpm e Ubi Banca che hanno toccato anche rialzi del 3%. Banco Bpm era stata la migliore sull'Ftse Mib già venerdì dopo i conti trimestrali superiori alle attese (in particolare per quanto riguardava l’utile netto): Equita oggi riduce le previsioni sull’utile per azione 2021-23 mediamente del 4% “per tener conto di uno scenario più prudente sui ricavi core (-1% in media), partendo da una base 2020 limata del 2%” ma conserva il giudizio buy.

Per quanto riguarda Ubi Banca, Equita sottolinea che i risultati sono sopra le attese solo grazie al capital gain (53 milioni) sulla vendita di bond corporate, a fronte di una “performance operativa non brillante”. “Riduciamo le stime 2021-22 del 10% in media incorporando uno scenario più prudente sui ricavi, aumentando il costo del rischio da 78 a 85 punti base nei prossimi due anni. – continuano gli analisti - Confermiamo il target price a 2,3 euro (oggi il titolo sfiora 1,9 euro): la nostra valutazione sconta con probabilità al 65% lo scenario di successo dell’offerta di Intesa Sanpaolo mentre in uno scenario stand-alone il target price scenderebbe a 2 euro”.

