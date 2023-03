A Milano campioni di sangue trasportati con i droni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per la prima volta in Italia campioni di sangue ancora da analizzare sono stati trasportati con un drone. Nell’area di Milano, D-Flight - Società del Gruppo ENAV e partecipata da Leonardo e Telespazio - che eroga i servizi per la gestione del traffico dei droni, ed Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, hanno eseguito, con un drone appositamente equipaggiato, alcuni voli per il trasferimento di campioni di sangue non testato (dangerous good) prelevato presso i centri di Opera e Rozzano della società Cerba HealthCare Italia, importante player della diagnostica e delle analisi cliniche.

I voli, effettuati nella giornata di lunedì 27 febbraio, si sono svolti senza il contatto visivo del pilota con il drone. Il velivolo, decollato e atterrato in un'area recintata controllata (3x3 metri) è un esarotore con paracadute balistico, doppio canale di comunicazione e sistema di terminazione del volo verificato da Easa, che con il suo carico pesava 25 kg. I voli, operati dalla società Nimbus che ha progettato e sviluppato il drone ed il box per il trasporto sicuro di sangue da sottoporre ad analisi, hanno interessato aree rurali e urbane.

«La sperimentazione di Milano – dichiara Alessio Quaranta, Direttore Generale Enac – rientra nelle attività strategiche della mobilità aerea avanzata realizzate grazie all'innovazione tecnologica al servizio dei cittadini. Si tratta, in particolare, della prima autorizzazione operativa in categoria specifica rilasciata dall’Enac in accordo al Regolamento (EU) n. 2019/947 per il trasporto in sicurezza con un drone di campioni biologici che la normativa classifica come merce pericolosa. Far sì che tali servizi diventino al più presto la nostra quotidianità, non può prescindere dalla costruzione di un sistema che operi in sinergia, come è stato in questo caso con ENAV e D-Flight. La buona riuscita della sperimentazione ci rende ottimisti per un rapido sviluppo delle operazioni con UAS e, più in generale, per l'implementazione di nuove tecnologie di mobilità aerea avanzata e sostenibile che ci stanno portando verso un futuro davvero prossimo».