A Milano le compravendite crescono del 5% a 30mila case

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Milano sempre al top del real estate italiano e con una proiezione ancor più internazionale. Secondo i dati emersi dalla presentazione del Rapporto 2023 sul mercato immobiliare della città metropolitana di Milano, nell'ambito del convegno «Winning Mix – Il parternariato pubblico privato come risorsa per la rigenerazione urbana» presentato oggi a Milano da Scenari Immobiliari e Nhood, il capoluogo meneghino è la prima metropoli italiana per sviluppo del territorio, con 23,5 milioni di metri quadrati di edificabilità potenziale al 2035 nella Città metropolitana e 5,1 milioni di metri quadrati a Milano.

L’impatto potenziale

L'impatto potenziale di valore aggiunto sul mercato immobiliare viene così previsto, rispettivamente, in 50 miliardi e 19,5 miliardi di euro. In un simile scenario il partenariato pubblico-privato, secondo la ricerca, potrebbe rivelarsi uno strumento fondamentale per lo sviluppo futuro, producendo un incremento del valore aggiunto immobiliare di oltre il 15 per cento.

Loading...

Milano conferma così la sua grande resilienza e si proietta verso un futuro di notevole crescita del territorio metropolitano, che nei prossimi dieci anni trascinerà l'intero mercato immobiliare nazionale. «Come emerge dalla nostra ricerca – commenta Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari – il presupposto di ogni azione di rigenerazione urbana diventa la presenza di un ecosistema coeso di attori capaci di produrre valore per la città, per i suoi abitanti e per la sua, oltre che per la propria, economia. La collaborazione tra governo pubblico, interventi privati e forme emergenti di innovazione sociale richiede un ripensamento delle relazioni tra istituzioni, società civile e privati, riconoscendo le capacità di quest'ultimi di trattare efficacemente problemi collettivi. In questo senso, l’utilizzo dello strumento del partenariato pubblico-privato potrebbe rappresentare la parte più concreta dello sviluppo futuro, trainante e sollecitatrice di ulteriori trasformazioni, producente un incremento del valore aggiunto immobiliare di oltre il 15 per cento».

Il mercato immobiliare di Milano



IL MERCATO MILANESE Loading...

Il Rapporto è anche l'occasione per fare il punto della situazione sul mercato immobiliare del capoluogo meneghino. Il mercato immobiliare residenziale della Città metropolitana di Milano rappresenta, per volume di compravendite e fatturato, il principale della Lombardia nonché il più grande a livello nazionale, secondo solo a Roma in un confronto tra capoluoghi.

Nel 2023 nella città di Milano si prevede infatti che saranno vendute 30mila case, con una crescita del 5% in un anno e di oltre il 15% sul 2019. Il fatturato del comparto residenziale, secondo Scenari Immobiliari e Nhood supererà i 12 miliardi di euro, con un incremento del 4% sugli oltre 11,5 miliardi dell'anno scorso e del 16% circa sugli ultimi 5 anni. Con questa cifra il mercato milanese consolida il suo ruolo leader in Italia e si colloca ai primi posti in Europa.