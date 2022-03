A Milano, countdown per il mall Merlata Bloom

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

A Milano sta per decollare il Merlata Bloom, una tessera strategica del mosaico che si sta definendo nell’area a nord ovest del capoluogo lombardo e che sarà pronta per la primavera del 2023. Un mall di nuova concezione al centro di un ecosistema ad alto potenziale di rinnovamento urbano, un elemento di congiunzione tra UpTown Milano e l’area che, dopo l’esperienza di Expo 2015, ospita Mind con l’Human Technopole, l’Ospedale Galeazzi e presto anche il campus dell’Università degli Studi di Milano.

Jorge Beroiz, principal di CallisonRKTL, firma l’architettura del mall per conto di Nhood Services Italy, e racconta che il cliente ha richiesto una soluzione capace di coniugare «il brief, che ha già ottenuto le approvazioni, ma anche di generare un progetto di lifestyle retail che appartenga alla città di Milano, utilizzando materiali naturali e un design senza tempo».

Loading...

Il progetto

Il progetto sarà il cuore pulsante di un “urban smart district”, promosso da uno dei principali attori dell’industria immobiliare in Italia specializzato in interventi di riqualificazione urbana, oltre che importante player del settore commerciale. L’intervento si estende per 70mila mq di superficie, di cui oltre un terzo sarà destinata all'intrattenimento (spazi per eventi, luoghi della cultura, per lo sport e il divertimento): si supera il concetto tradizionale di spazio commerciale per offrire un luogo aperto, ad uso e servizio dell’importante flusso di persone previsto sull’area (circa 100mila al giorno tra residenti, professionisti dell’ambito scientifico, oltre al bacino di utenza che conta 3,6 milioni di abitanti entro i 25 minuti).

Sarà un “ponte” tra le due aree in sviluppo (Cascina Merlata e Mind) e il suo concept è in linea con la visione dell’azienda: creare e rigenerare luoghi di vita, con servizi progettati per le persone e il loro benessere. Tre piani “esperienziali” con 150 spazi per lo shopping ma anche 5mila mq per un mercato, un punto vendita quasi di vicinato per rispondere alla domanda del territorio, e un cinema di ultima generazione.

Il progetto sarà certificato Breeam New Construction, e per Nhood sarà un benchmark a scala internazionale, un riferimento in tema di sostenibilità che si andrà ad aggiungere al portfolio internazionale dell'azienda che all’ultimo Mipim di Cannes era in lizza tra gli Awards con il Centro Commerciale Vialia Estación de Vigo (Nhood España): uno spazio urbano pieno di vita, che ha completamente trasformato la stazione e che ha fatto del quartiere di Vialia un punto di riferimento e un luogo di incontro per la comunità locale, coinvolta attivamente nella progettazione degli spazi ricreativi. Oltre 43mila mq di superficie che comprendono la stazione, una pista ciclabile, uno skatepark, un parco giochi per bambini, un’area food e una galleria commerciale con oltre 120 negozi.