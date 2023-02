A Milano dialogo cameristico d’eccezione con Brunello e Sollima

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Durante il lockdown abbiamo visto due belle regie d’opera di Mario Martone, pensate per la tv: Traviata e Barbiere di Siviglia, all’Opera di Roma.

Adesso abbiamo l’opportunità di vedere una sua regia del capolavoro mozartiano, Don Giovanni, ripresa per il Teatro Valli di Reggio Emilia. Dialogo cameristico d’eccezione invece a Milano, con due interpreti come Brunello e Sollima, tra violoncelli piccoli e violoncelli “normali”, e un programma di rara eccellenza. Cambio ancora di atmosfera a Torino, dove l’Orchestra Rai ci regala un divertente programma tutto dedicato al Carnevale.



Reggio Emilia

Il 24-26 al Teatro Valli “Don Giovanni” , capolavoro di Mozart libretto di Lorenzo Da Ponte, dirige Corrado Rovaris con l'Orchestra Toscanini, regia di Mario Martone, di cui evidenziamo l'intelligenza teatrale e la profondità tanto immediata quanto ragionata e “sulla” musica di Mozart. Nella compagnia di canto, Vito Priante, Mariangela Sicilia, Didier Pieri, Giacomo Prestia, Carmela Remigio, Riccardo Fassi/Biagio Pizzuti, Fabio Previati, Enkeleda Kamani.

Loading...

Torino

Il 21 all'Auditorium Toscanini l'Orchestra Rai nel Concerto di Carnevale con un programma divertente, da Rossini a Offenbach a J. Strauss jr.; il pezzo conclusivo è Mardi Gras, di Ferde Grofé, dalla Mississippi Suite, del 1926. Grofé aveva da poco composto l’arrangiamento per orchestra della Rhapsody in Blue di Gershwin. Nel 1932 il New York Times lo chiamò “Il Primo Ministro del Jazz”. Dirige Kristjan Järvi. Il concerto sarà ascoltabile anche in diretta su Radio3 e in live streaming su Rai Cultura.

Milano

Il 20 al Conservatorio i due violoncelli di Mario Brunello e Giovanni Sollima con un programma assai ben impaginato, intitolato Suite Italienne. Sarà un avvincente dialogo tra il violoncello piccolo ( lo strumento che Brunello ha di recente fatto riscoprire) e il violoncello. Si inizia con la Traviata, per passare alla Suite Italienne di Stravinskij ( nella trascrizione di due virtuosi come Grigory Piatigorsky e Jascha Heifetz), alla Ciaccona di Bach trascritta per due violoncelli piccoli da Victor Derevianko, e ancora altri pezzi, per un finale con la Bohemian Rhapsody dei Queen. Per la Stagione delle Serate Musicali, che prosegue fino al 29 maggio.