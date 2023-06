A milano esplode il turismo ma i trasporti (taxi compresi) devono fare uno scatto avanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2023 si avvia a essere un anno particolarmente vivace per il turismo a Milano. Dopo gli anni difficili della pandemia, in cui si è registrato un vistoso crollo dal record di 8 milioni di turisti nel 2019, nei primi quattro mesi di quest’anno gli arrivi turistici nella Città Metropolitana hanno segnato un +50,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e un +7,9% sul 2019.

Proiettando sull’orizzonte annuale la performance conseguita tra gennaio e aprile, nel 2023 si concretizzerebbe non solo un recupero dei livelli del 2019 ma anche un loro sorpasso, con 8,8 milioni di visitatori in arrivo a Milano nel totale dei dodici mesi. I flussi turistici milanesi potrebbero riprendere, così, il cammino che li ha portati a crescere del +40,8% tra il 2010 e il 2019, un incremento maggiore di quello registrato nello stesso periodo sia a Venezia (+32,2%) sia a Roma (+26,5%).

Queste prime evidenze sul 2023 sono al rialzo rispetto allo scenario base di Oxford Economics che prevede 7,7 milioni di visitatori nel 2023 per il capoluogo meneghino, un livello di poco inferiore al 2019 ma ben sopra i 6,5 milioni di arrivi ipotizzabili per il 2023 assumendo una stabilizzazione sui livelli 2022 nei restanti mesi dell’anno in corso.

«I numeri a livello lombardo testimoniano l’importanza del turismo per il nostro territorio - ha dichiarato Gianluca Scavo, Presidente del Gruppo Turismo di Assolombarda -. Basti pensare che, solo a Milano, questa filiera si compone di oltre 3mila imprese e più di 16mila addetti, cui si aggiungono le 16mila attività nel settore della ristorazione, che occupa circa 84mila lavoratori. L’area metropolitana si conferma quindi meta turistica ambita, sia come turismo tradizionale sia legato ai congressi nazionali, internazionali, alle fiere e al business. Per crescere sempre di più a livello globale, occorre ora fare uno scatto in avanti. Mi riferisco alla necessità di rafforzare ulteriormente un’azione di sistema volta a favorire gli investimenti nel settore, affrontando insieme alcune criticità. Penso all’impatto dell’overtourism sulla città, che richiede un miglioramento complessivo del servizio di trasporto pubblico, taxi compresi, per garantire a cittadini e visitatori un facile accesso alla città».

È infatti la crescente apertura internazionale a trainare lo sviluppo del turismo del capoluogo lombardo. La quota di turisti stranieri in ingresso a Milano nel 2019 è del 56,8%, in crescita di 6 punti percentuali rispetto al 2010. Tra i paesi di provenienza dei visitatori esteri spiccano la Cina (417 mila arrivi nel 2019), gli Stati Uniti (318 mila) e la Germania (308 mila), seguiti da Francia (307 mila) e Regno Unito (246 mila). Tra i turisti internazionali, cresce la quota di turisti extra Ue e in particolar modo di quelli asiatici. Una apertura che in prospettiva potrà beneficiare ulteriormente della visibilità data dalle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina del 2026, per le quali si attendono oltre 1,5 milioni di visitatori dall’Italia e soprattutto dall’estero in soli diciassette giorni.