A Milano, Flat Tower Parco Vittoria sperimenta l’iter di affitto in un click

Una piattaforma che consente di gestire interamente online la procedura di locazione: dalla scelta degli arredi interni alla gestione di servizi e manutenzione. Morning Capital (che gestisce oltre 3mila unità immobiliari in Italia) e Tecma Solutions (tech company specializzata nel settore del Real Estate e quotata sul mercato Aim Italia) lanciano un nuovo format di affitto residenziale con il progetto “Flat Tower Parco Vittoria” a Milano.



Il progetto

Questo progetto si focalizza sugli immobili di Parco Vittoria a Milano – 66 unità abitative, su una superficie di oltre 7mila mq – di proprietà di Vittoria Assicurazioni e avrà la formula del build to rent, trend che si focalizza sulla costruzione o riqualificazione di interi building che vengono poi messi a reddito. Morning Capital – che applica da anni il business della gestione del costruito– e Tecma Solutions hanno deciso di avviare un nuovo modello di business in cui gli utenti finali sono orientati verso soluzioni di affitto immobiliare flessibili di breve-medio termine.

Tramite la piattaforma, infatti, il cliente potrà scegliere via web come arredare e personalizzare il proprio appartamento, visualizzando in diretta le scelte effettuate, dagli accessori per interni fino all’arredamento outdoor per terrazzi e logge, il tutto in un solo “click”. Attraverso le applicazioni software di Tecma, Morning Capital, gestore dell’immobile, potrà organizzare la fase precedente all’ingresso dell'inquilino, ma anche accedere ai servizi di manutenzione dell'appartamento e di gestione degli spazi comuni dell’edificio durante il periodo di locazione e post locazione.

“Flat Tower Parco Vittoria” rappresenta la prima applicazione di questa soluzione tecnologica da parte di Morning Capital, che conta nel corso del 2021, di estenderla a livello nazionale su oltre 400 unità abitative e che punta anche a migliorare il tasso di occupazione dell’asset grazie a tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

Gli operatori

«Siamo particolarmente orgogliosi – ha commentato Maurizio Monteverdi, amministratore delegato di Morning Capital – di annunciare l'avvio di questo progetto, che dimostra concretamente il significato di digital disruption applicato a processi di gestione immobiliare. Nel settore degli affitti residenziali e, a breve, anche nelle altre destinazioni d’uso, l’intervento della tecnologia cambierà completamente il modello di business sin qui adottato, migliorando tutte le dimensioni ad esso collegate, come tempo, valore e qualità. Siamo certi di rispondere con questa iniziativa a una crescente domanda di mercato, unendo la velocità della tecnologia alla competenza e alla professionalità acquisite».