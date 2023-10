A Milano food&beverage protagonista nell’offerta dei nuovi distretti immobiliari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Milano piazza sempre più strategica per lo sviluppo del mercato ristorativo-alimentare e anticipatrice di tendenze e concept su scala nazionale. È l’immagine che esce dalla terza edizione del Food & Beverage Retail Market Report di Engel & Völkers Commercial Milano, società di advisory immobiliare.

Nel capoluogo lombardo si contano 5.533 esercizi, la cui incidenza delle attività F&B è pari al 34%, valore che conferma una buona tenuta del settore se rapportato ai dati raccolti nel 2022.

Record di Food&Beverage nei quartieri milanesi

Tra i distretti in cui si registra una maggiore rilevanza del numero di esercizi F&B rispetto al totale dei negozi, spiccano ancora una volta Arco Sempione, che conferma la sua fortissima attrattività soprattutto serale, con il 57% di esercizi F&B sul totale dei negozi, e la zona dei Navigli con un 51%. Nolo, invece, si mostra a oggi come un distretto ancora “acerbo”, presidiato per il 92% da attività ̀ a marchio indipendente, ma che sta entrando nel mirino delle principali catene del food, date le sue grandi potenzialità.

«Nonostante la fase delicata che il nostro Paese sta attraversando tra pandemia da Covid19, crisi geopolitica e inflazione, Milano continua a confermarsi come punto di riferimento, in particolare per il food & beverage – spiega Gianluca Sinisi, licence partner Engel & Völkers Commercial Milano & Lombardia –. La crescita di questo settore e la costante apertura di attività contribuisce a ridefinire la geografia della nostra città. Una ulteriore spinta arriverà dalle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il cui effetto ha già iniziato a portare ricadute positive visibili in termini economici e territoriali, offrendo nuovi posti di lavoro, attraendo nuovi clienti, grazie a trasformazioni e rigenerazioni urbane, che costituiscono nuove opportunità per il settore».

Milano Certosa district: obiettivo 20 locali in piazza

E tra le recenti rigenerazioni urbane a settembre sono state inaugurate le prime tre insegne del Milano Certosa District, l’area a nordovest della città tra via Varesina, via Barrella e via Giovanni da Udine: ai civici 162 e 204 di via Varesina sono operativi e aperti al pubblico June Collective (colazione e pranzo con un menù che punta su stagionalità), Loste Café (bakery che si muove fra proposte dolci e salate) e Lafa (cucina araba e mediorientale). Nella stessa “piazza” di 2mila mq, dove la scorsa primavera si è trasferita la sede europea di Whirlpool arriverà entro la fine dell’anno anche Crosta.

«Fare sistema intorno a proposte enogastronomiche di qualità e indipendenti, fuori dal centro della città è uno degli elementi strategici nello sviluppo del progetto», dichiara Vincenzo Giannico, direttore generale di RealStep Sicaf. L’obiettivo è raggiungere, entro i prossimi due anni, un totale di 20 locali con proposte enogastronomiche originali e di ricerca, ma collaudate, come quelle appena inaugurate: circa 6mila mq dei 100mila complessivi di riqualificazione firmati RealStep Sicaf (Tortona e Ripamonti tra i progetti in track record).