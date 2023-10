A Milano l’Arlecchino liberamente visitabile da tutti

I punti chiave Le iniziative

A conclusione degli eventi programmati nell’ambito del decennale della Fondazione Fs, i prossimi 28 e 29 ottobre 2023 il Deposito Officina Rotabili Storici di Milano Centrale, in viale Monza 113, aprirà eccezionalmente i suoi cancelli ai visitatori esterni. Appassionati, cultori e semplici curiosi di tutte le età avranno l’opportunità di trascorrere una intera giornata nei luoghi dove le maestranze della Fondazione Fs effettuano, oggi come in passato, la manutenzione alle vetture e alle centenarie locomotive delle Ferrovie dello Stato.

Tante le iniziative previste durante la due giorni di apertura al pubblico.

Gli amanti delle locomotive a vapore potranno ammirare le locomotive ex FS 625.116 ed ex DR 50 3673, oggi di proprietà dell’Associazione Verbano Express di Luino, nel piazzale del Deposito. A grande richiesta sarà allestito il circuito del “vapore vivo” del Gruppo 835 con lo show delle locomotive realmente funzionanti a vapore.

Nei locali interni è prevista la proiezione con Cinemobile di filmati di repertorio, grazie alla collaborazione della Cineteca Milano, mostre di cimeli, visite guidate a bordo dei rotabili, tra cui l’Etr 250 Arlecchino, lo spettacolo musicale “Conduttor ferma il treno perfavor” e tante altre attività dedicate alle famiglie.

Per la prima volta il treno rapido Arlecchino, simbolo con il Settebello del boom economico degli anni 60 (l’Arlecchino entrò in attività alla vigilia delle Olimpiadi di Roma 1960) sarà esposto nel piazzale del Deposito e liberamente visitabile da tutti.