A Milano l’asilo nido è un miraggio: ora liste d’attesa anche nel privato

Nel complesso dunque investire sul settore degli asili pare avere buone prospettive di crescita visto che il pubblico tra carenza di fondi e di personale sembra in ritirata.

Una carenza di posti che sta portando Milano a essere comunque sempre più cara: secondo un’indagine del 2022 di Altroconsumo una famiglia milanese spende 3,84 euro all’ora, ovvero il 22% in più rispetto alla media delle altre città. Portando il costo mensile di un figlio a circa un quinto del reddito famigliare, per un esborso che oscilla tra i 620 euro e i 480 a seconda delle ore in cui si lascia il bambino al nido.

Il Comune di Milano si è difeso negli ultimi mesi cercando di spiegare che le carenze del sistema pubblico sono dovute anche alla mancanza di personale, perché all’ultimo bando di assunzione solo un sesto degli aspiranti è stato ritenuto idoneo e ha accettato il contratto a tempo indeterminato. Segno che il lavoro c’è, ma mancano i lavoratori, principalmente pare per la retribuzione anche se questo dato varia moltissimo a seconda dell’istituto in cui si è impiegati e del tipo di contratto. E la situazione potrebbe peggiorare rapidamente visto che Milano è disseminata di grandi progetti di costruzione di nuovi quartieri come gli scali ferroviari o i bandi di Reinventing Cities giusto per citarne due.

Qualche bagliore di speranza arriva grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza perché Milano si è aggiudicata un bando da 4.920.000 euro per la ricostruzione della scuola di via Reni 1: grazie ai fondi europei l’attuale plesso scolastico sarà demolito e ricostruito con l’aggiunta di un nido da una trentina di posti.

Una goccia nel mare visti gli oltre mille rimasti senza posto a fine 2022, ma comunque un passo nella direzione della tendenza giusta per una Milano che si è riscoperta più ricca di famiglie di quanto non si pensasse.