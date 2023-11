A Milano il lungo weekend dello Yoga Festival

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via il 10 novembre 2023 il lungo fine settimana dello Yoga Festival Milano a cui l’anno scorso hanno partecipato 16mila persone. Nei grandi spazi del nuovo Superstudio Maxi, si svolgeranno 72 classi da parte 32 maestri tra cui 9 stranieri, da India, Marocco, Francia, Londra, Ucraina, Belgio, Irlanda. Quest’anno, l’appuntamento atteso da tutti gli yogi e gli appassionati, andrà “Al cuore dello yoga”: questo il fil rouge che attraverserà tutto il Festival per parlare di e far conoscere i veri principi che guidano questa pratica millenaria.

Una proposta per i teenager

A interpretare il tema ci saranno i migliori insegnanti e maestri italiani e internazionali: dalle pratiche più dinamiche a quelle più meditative; da quelle più legate alla tradizione a quelle più esplorative e innovative. Fra le novità “Yoga Teen”, due freeclass, condotte da Esteban Dell’Orto giovanissimo insegnante che ricalca le orme della mai dimenticata Sabrina Grifeo, tra i fondatori di YogaFestival e mancata prematuramente: classi dedicate agli adolescenti - e condotte da un quasi coetaneo - che mai come in questo momento possono trovare nello yoga uno strumento di consapevolezza, una bussola per attraversare questa delicata fase di crescita.

Le new entry e i grandi classici

Alcuni maestri partecipano per la prima volta. Tra loro Driss Benzouine dal Marocco, formatore di insegnanti da 20 anni e psicoterapeuta a mediazione corporea, propone un approccio singolare in cui utilizza gli strumenti dello yoga e del sufismo (il suono, il respiro, il movimento, la meditazione dinamica e silenziosa) per un approccio sperimentale alla psicologia umanistica e transpersonale; Aoife Lydon da Dublino, formatrice all’Irish Yoga Association, specializzata in Yoga Therapy e con un grande focus sui benefici dello yoga per il mondo della maternità; Shastri Balmukund dall’India, rinomato Yoga Guru e dottore in naturopatia, attualmente praticante all’Sm Yoga Research Institute di Vrindavan, dove vengono studiati e praticati yoga, naturopatia, ayurveda e spiritualità; Shanti Brancolini, creatrice di Yoga su Misura, Emma Leech dall’Inghilterra, tra le più conosciute insegnanti della pratica dei 5 Ritmi; Silvio Bernelli scrittore e insegnante, che presenterà il suo ultimo libro “In Yoga” con pratica corrispondente.

Fra i ritorni d’eccezione Philippe Djoharikian dalle montagne dell’Himalaya; Selene Calloni Williams con una classe di Yoga Giapponese; Steweart Gilchrist e Jayadev Jaerschky, Ram Rattan Singh, Thea Crudi e Sangeeta Laura Biagi. Anche quest’anno Antonio Nuzzo offrirà un momento di conoscenza dello yoga con tre workshop, uno per giorno, legati dal filo conduttore “Al cuore dello Yoga”.

Gli eventi speciali

1) The 5 Rhythms venerdì 10 novembre 2023 dalle 19,30 alle 21, con Emma Leech, tra le più conosciute insegnanti di questa pratica di meditazione in movimento che si avvale di musica ritmata ispirata a suoni e musiche tribali, qui eseguite dal musicista Antonio Testa.