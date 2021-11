A Milano una mostra per conoscere l’arte di Domenico Gnoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Inaugurata lo scorso 28 ottobre alla Fondazione Prada di Milano, la mostra con oltre 100 opere di Domenico Gnoli sarà visitabile fino al 27 febbraio 2022. Vista la gente presente all’esposizione una mattina di un giorno feriale gli organizzatori della mostra hanno colto nel segno.

Iniziando a proporre alcune delle immagine delle opere esposte è possibile che in molti si ricordino di averne vista almeno una.

Diamo alcuni chiavi di lettura, iniziando con il dire che all’artista i critici d’arte hanno riconosciuto l'ispirazione che Gnoli ha trovato nel Rinascimento. La mostra, pensata da Germano Celant,critico d’arte morto nel 2020, riunisce opere realizzate dall'artista dal 1949 al 1969 accompagnate da altrettanti disegni per ricostruire il percorso biografico e artistico di Gnoli (Roma, 1933 - NewYork, 1970), a più di cinquant'anni dalla sua scomparsa.

La versatilità artistica e i suoi luoghi

La carriera di Gnoli, nipote di Domenico e figlio di Umberto Gnoli, entrambi critici e storici dell'arte, inizia nel segno della duplicità: da una parte il suo lavoro di scenografo, disegnatore di costumi e illustratore, dall'altra l'opera come pittore. Nel 1955 le sue scenografie per la commedia “Come vi piace” di William Shakespeare presentata all'Old Vic di Londra ricevono un grande consenso e lo fanno conoscere anche negli Stati Uniti. Dal 1959 vive tra Roma, New York, dove espone in diverse gallerie e lavora come illustratore per riviste e pubblicazioni, Parigi e Londra per poi stabilirsi dal 1963 nell'isola di Maiorca.

Domenico Gnoli

Una sua lettera

Nel 1965 l’artista scriveva: «Ho sempre lavorato come pittore come adesso, ma non lo si vedeva, perché era il momento dell'astrazione. Solo ora, grazie alla Pop Art, la mia pittura è diventata comprensibile. Mi servo sempre di elementi dati e semplici, non voglio aggiungere o sottrarre nulla. Non ho neppure avuto mai voglia di deformare: io isolo e rappresento. I miei temi derivano dall'attualità, dalle situazioni familiari della vita quotidiana; dal momento che non intervengo mai attivamente contro l'oggetto, posso avvertire la magia della sua presenza».